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Место аварийной посадки самолета в Подмосковье сняли с воздуха: видео последствий аварии

В сети появилось новое видео с места аварийной посадки пассажирского самолета в Подмосковье. Последствия авиационного ЧП сняли с высоты.

Тем временем спасатели назвали новую цифру пострадавших пассажиров самолета А-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье. В частности, стало известно, что в результате жесткой посадки травмы получили 55 человек, среди которых 17 детей. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.

Всего на борту находились 226 пассажиров, среди них 41 ребенок.

Самолет следовал из Москвы в Симферополь.

После попадания птиц в двигатели самолета экипаж принял решение посадить судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки. Приземление произошло с убранным шасси. Также появилась информация о возгорании одного из двигателей.

Пассажиров пришлось эвакуировать из салона по надувным трапам.

Напомним, один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял происходящее на видео.

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