25.20 / 25.47 28.03 / 28.46
Киев: +17
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Место аварийной посадки самолета в Подмосковье сняли с воздуха: видео последствий аварии

14:15 15 августа 2019 49
Место аварийной посадки самолета в Подмосковье сняли с возлуха: видео последствий аварии
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось новое видео с места аварийной посадки пассажирского самолета в Подмосковье. Последствия авиационного ЧП сняли с высоты.

Тем временем спасатели назвали новую цифру пострадавших пассажиров самолета А-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье. В частности, стало известно, что в результате жесткой посадки травмы получили 55 человек, среди которых 17 детей. Шестерых пострадавших пришлось госпитализировать.

Всего на борту находились 226 пассажиров, среди них 41 ребенок.

Самолет следовал из Москвы в Симферополь.

После попадания птиц в двигатели самолета экипаж принял решение посадить судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки. Приземление произошло с убранным шасси. Также появилась информация о возгорании одного из двигателей.

Пассажиров пришлось эвакуировать из салона по надувным трапам.

Напомним, один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял происходящее на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер