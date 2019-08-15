Мир

Стая птиц попала в двигатель самолета "Уральских авиалиний" и едва не уничтожила его (видео)

Один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял момент столкновений лайнера со стаей птиц, что, скорее всего и привело к отказу двигателя.

Видео в социальных сетях разместил «МЭШ». В комментарии к видео утверждается, что пассажиры говорили о проблемах с двигателем сразу после взлета.

Также на страничке ресурса опубликованы видео, записанные уже после экстренной посадки самолета на поле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский самолет Sukhoi Superjet запросил аварийную посадку из-за треснувшего лобового стекла. Это произошло во время рейса из Китая в российский Владивосток.

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