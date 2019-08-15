25.20 / 25.48 28.03 / 28.48
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стая птиц попала в двигатель самолета "Уральских авиалиний" и едва не уничтожила его (видео)

10:07 15 августа 2019 139
Самолет «Уральских авиалиний» в кукурузе
Инф. «ФАКТОВ»

Один из пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел на кукурузное поле в Московской области, снял момент столкновений лайнера со стаей птиц, что, скорее всего и привело к отказу двигателя.

Видео в социальных сетях разместил «МЭШ». В комментарии к видео утверждается, что пассажиры говорили о проблемах с двигателем сразу после взлета.

Также на страничке ресурса опубликованы видео, записанные уже после экстренной посадки самолета на поле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский самолет Sukhoi Superjet запросил аварийную посадку из-за треснувшего лобового стекла. Это произошло во время рейса из Китая в российский Владивосток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер