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Не доехали на вызов: в Киеве авто полицейских попало в ДТП с переворотом (фото, видео)
В Киеве в полицейский Renault, спешащий на вызов со включенными проблесковыми маячками, врезалась зазевавшаяся водитель Audi, не уступив дорогу автомобилю правоохранителей. Ранее подобное ДТП произошло в Изюме Харьковской области — двое полицейских попали в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщает «Киев Оперативный», ДТП случилось около полудня в четверг, 15 августа, на перекрестке Берлинского и Щусева. «По предварительным данным, женщина за рулем Audi двигалась по Берлинского, а Renault с включенными проблесковыми маяками — по Щусева. Все авто остановились, чтобы дать дорогу служебному авто, а водитель Audi его не увидела», — говорится в сообщении.
От удара служебная машина перевернулась на бок, среди полицейских были пострадавшие, к счастью, полученные ими травмы были не серьезными.
Водителям советуют объезжать этот участок — движение затруднено, на месте ЧП работают правоохранители.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ДТП с участием правоохранителей произошло в Житомире. Там местные патрульные со спецсигналами ехали на вызов — поступило сообщение о грабеже. Во время проезда перекрестка улиц Ивана Мазепы и Бориса Тена авто патрульных столкнулось со служебными автомобилями «Тойота Приус» и «Дэу Ланос». Затем служебный автомобиль полиции столкнулся еще и с автомобилем «Тойота Королла».
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