Стиль жизни

Лунный календарь на 16–25 августа: когда делать маникюр и начинать диеты

О том, что можно — и нельзя — делать в течение каждого дня, когда лучше стричься, идти на маникюр и заниматься спортом в ближайшие десять дней, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

16 августа. 15−16 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб

В такой день трудно сосредоточиться на выполняемой задаче, вместо реальных дел человек предпочитает витать в облаках. Трудовая активность оставляет желать лучшего. Хорошее время для отдыха и хобби. Возможны перепады настроения, которые не лучшим образом скажутся на отношениях с любимым человеком.

Можно избавляться от вредных привычек и начинать курс похудения — например, садиться на диету.

Для очистки кожи рекомендуется пользоваться мягкими, щадящими средствами — гелями, косметическим молочком и сливками, мицеллярной водой, лосьонами.

От стрижки и других манипуляций с волосами лучше отказаться — они могут не оздоровить волосы, а наоборот ухудшить их состояние. Если вы все-таки решитесь на стрижку, она замедлит рост волос.

Хороший результат дадут упражнения по укреплению мышц живота и талии.

Можно рыхлить почву, поливать, удобрять растения и косить траву.

17 августа. 16−17 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб

Энергию, которая будет ощущаться в это время, лучше направить в мирное русло — например, завершить отложенный в долгий ящик проект или сделать генеральную уборку дома. Удачными будут финансовые операции — можно открывать банковские счета и депозиты. Сложности с концентрацией сохраняются. Можно подводить итоги уходящей недели и составлять планы на следующую.

Химическое воздействие на волосы может негативно сказаться на их структуре, поэтому красить их нужно только натуральными красителями. Стрижка замедлит рост волос.

Хороший результат дадут упражнения по укреплению мышц пресса.

Можно пересаживать домашние растения и заготавливать лекарственные травы.

18 августа. 17−18 лунные дни, убывающая Луна в знаке Рыб

Хорошо пойдут дела, связанные с юриспруденцией, финансами и творчеством. Сложности с концентрацией сохраняются. Подходящее время для отдыха, общения с друзьями, походов в гости и хобби.

Из-за повышенной чувствительности организма нужно отложить любые операции, даже такие незначительные, как обрезной маникюр и педикюр.

Стричься в этот день стоит только в том случае, если вы хотите надолго сохранить форму стрижки — волосы будут отрастать медленно.

Хороший результат дадут упражнения по укреплению мышц пресса. От водных процедур лучше отказаться.

Ухаживая за растениями, соблюдайте меру: чрезмерный полив приведет к их гибели.

19 августа. 18−19 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна

Не самое лучшее время для работы, требующее сосредоточенности и скрупулезности. Стоит держать в узде эмоции — взяв верх над разумом и логикой, они могут привести к непредсказуемым последствиям. Для улаживания проблем понадобятся спокойствие и сдержанность.

Решая важные вопросы, руководствуйтесь не логикой, а интуицией.

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Можно красить и тонировать волосы, делать массаж головы, общеукрепляющие маски и обертывания. Хорошее время для нового маникюра.

Процедуры дня — очищение кожи, удаление нежелательных волос, папиллом и бородавок. От пластических операций лучше отказаться.

В зале займитесь кардиотренировками.

Можно собирать семена для посева на следующий год и убирать урожай на хранение.

20 августа. 19−20 лунные дни, убывающая Луна в знаке Овна

Повышенная импульсивность может привести к тому, что заключенные ранее договоренности могут сорваться из-за пустяка, а отношения с близкими людьми станут натянутыми и напряженными — конфликтность буквально витает в воздухе. Если есть такая возможность, лучше остаться дома — это убережет вас от ненужных встреч.

Можно браться за реализацию серьезных и трудоемких процессов: если верить Луне, их ждет успех.

Стрижка, как и в предыдущий день, процедура нежелательная. При покраске волос лучше использовать растительные красители.

Пластические операции не приветствуются.

В зале нужно выбирать упражнения с упором на ноги и ягодицы. Рекомендуется закаливание.

Показаны физические нагрузки — энергия, которую вы на них потратите, восстановится очень быстро.

21 августа. 20−21 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность — можно будет не только сделать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки.

Удачными будут операции с финансами и недвижимостью.

Хороший результат даст посещение салона красоты — сделанная в этот день стрижка принесет массу положительных эмоций. Рекомендуется закрашивать седину — она отрастет не скоро.

Разрешается делать липосакцию живота, бедер и ягодиц.

В зале нужно поработать над мышцами пресса.

Можно срезать цветы — они хорошо сохранятся при перевозке и долго будут стоять в вазе.

22 августа. 21−22 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Можно осуществлять важные сделки и заключать серьезные договора. Успех ждет тех, кто любит и умеет работать в коллективе. Можно отправляться в командировки, которые будут удачными, и путешествия — впечатления от них останутся самые приятные.

Любое дело будет по плечу тем, кто верит в себя и свои силы.

Хороший результат дадут домашние оздоровительные процедуры для волос. Можно осветлять волосы, выщипывать брови, делать татуаж губ.

В уходе за кожей лица и тела можно применять кремы на жировой основе с биоактивными компонентами.

В зале показаны упражнения для таза, которые позволят укрепить лимфатическую систему.

Хорошее время для выкапывания луковичных растений для хранения, заготовки корней лекарственных растений, консервирования овощей и фруктов.

23 августа. 22−23 лунные дни, убывающая Луна в знаке Тельца

Для достижения поставленной цели потребуются упорство и сила воли. Хорошо также проводить «работу над ошибками», анализируя предыдущий опыт, и — с его учетом — составлять планы на ближайшее время.

Можно красить волосы в естественный цвет.

Рекомендуются процедуры по глубокой очистке кожи.

Уязвимыми становятся мышцы шеи, не стоит напрягать их во время занятий спортом.

Хорошее время для внесения удобрений, закладки компоста и прополки сорняков.

24 августа. 23−24 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

Склонность к постоянному переключению внимания сделает невозможной работу над сложными и долговременными проектами, лучше сосредоточиться на непродолжительных задачах, выполнив каждую из которых можно будет переключиться на другую или передохнуть. Новые дела начинать не стоит, лучше закончить те, что пока еще не доведены до ума. Успешными будут любые финансовые операции, а также защита диссертаций.

Велика вероятность недоброжелательного отношения со стороны завистников.

Стричься в этот день не стоит, зато можно делать завивку — как химическую, так и биологическую, а также красить и тонировать волосы.

Нежелательны любые хирургические операции, особенно на руках, ключицах и плечах. Не рекомендуется также делать маникюр и педикюр, выщипывать брови и наращивать ресницы.

Рекомендуется нагрузка на бедра — выпады, приседания и подъемы.

Можно убирать на долгое хранение корнеплоды, включая картофель.

25 августа. 24−25 лунные дни, убывающая Луна в знаке Близнецов

Хорошо пойдут дела, требующие мгновенной реакции и энергичного выполнения. С окружающими лучше не ссориться — конфликт может затянуться надолго. Подходящий день для отдыха, лучше всего — на природе.

Можно проводить медицинские процедуры — как лечебные, так и профилактические. Хороший результат даст лечебное голодание.

Не рекомендуется стричь и красить волосы.

Эффективными будут процедуры по омоложению кожи лица.

Вместо зала лучше отправиться в баню, сауну или бассейн.

Стрижка газона замедлит рост травы.

Ранее в «ФАКТАХ астропсихолог Валентина Виттрок объяснила, почему август традиционно считается непростым и даже злым месяцем.

А дважды победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, на что важно обратить внимание в августе, чтобы поддержать свое здоровье, и составил гороскоп для всех знаков зодиака.

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