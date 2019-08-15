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Водитель маршрутки Запорожье — Мелитополь вез пассажиров на скорости 150 км/ч (видео)
В сети показали опасные гонки, которые устроил на трассе водитель маршрутного такси, следовавшего из Запорожья в Мелитополь. Согласно наблюдениям автора видео-водителя легкового автомобиля, который двигался рядом, скорость автобуса достигала 150 километров в час.
«Я поражаюсь, как с ним люди ездят», — прокомментировал видео его автор.
Напомним, маршрутные такси в Украине регулярно попадают в ДТП с пострадавшими. Так, 9 августа микроавтобус попал в аварию под Житомиром. А 11 августа легковой автомобиль врезался в маршрутку под Гревахой в Киевской области.
И, наконец, утром 15 августа маршрутный автобус в Киеве на полном ходу выгорел дотла.
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