Эксперт о деле «Роттердам +»: из-за действий НАБУ в энергетике может быть кризис

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Действия НАБУ по делу «Роттердам +» могут привести к дефициту угля в стране и кризису в энергоотрасли. Об этом заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков, сообщают «Українські новини».

Экс-министр напомнил, что до введения формулы «Роттердам +» из-за дефицита угля в Украине отключалась электроэнергия и вывести тогда отрасль из кризиса позволило установление экономически обоснованной цены на уголь.

«Ситуация стабилизировалась, когда ввели формулу „Роттердам +“. Что это означает? Разрешается покупать уголь и ввозить по сложившейся на бирже цене на уголь. Это как бы импортная составляющая вот этой цены, импортный паритет. Почему? Потому что покупали уголь везде — и там, и там, и там. И для того, чтобы НКРЭКУ сказала: вы можете покупать, и мы закладываем цену не выше вот этой, которая сложилась на бирже в период за 1 год средняя. Не за какой-то месяц, где были скачки, — средняя. Что произошло? Вот эти компании генерирующие понимали перспективу, они могли закладывать в финансовые планы и т. д. , они закупали уголь. И мы прожили один, два, три года без каких-то таких проблем с углем на складах и без отключения, ограничения электроэнергии», — сказал Плачков.

По его мнению, нынешние действия НАБУ по так называемому делу «Роттердам +» могут привести к возвращению кризисной ситуации трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.

«Когда опять начали „кошмарить“ из-за каких-то мифов эту отрасль, мы пришли к чему? Опять возвращаемся на три года назад. Сегодня август месяц, на складах 800 тысяч угля, притом что должно быть как минимум 2 миллиона, минимум 1,5, как это было в прошлом и позапрошлом годах. И перспектив нет, где этот уголь покупать и как», — сообщил Плачков.

Иван Плачков также высказал уверенность, что после проверки реальных цен, по каким покупался уголь, вопрос с формулой «Роттердам +» закроется, и дело будет прекращено.

По словам другого эксперта — Алексея Голобуцкого, дело «Роттердам +» не имеет судебной перспективы, суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +».

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