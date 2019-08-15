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Происшествия

Избили, ограбили и закопали живьем: подробности жуткого преступления на Волыни

15:15 15 августа 2019 38
Яма и лопата
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Дикое преступление произошло на Волыни в шахтерском городе Владимир-Волынский.

Два местных жителя 29 и 30 лет совершили разбойное нападение на своего знакомого. Находясь с ним в машине, они связали его и избили, отобрав банковскую карточку, паспорт, сумку с деньгами и вещи.

После этого они вывезли свою жертву к одному из терриконов в Нововолынске, где продолжили избиения и пытки. Затем, залепив мужчине рот скотчем, его бросили в канаву и забросали землей, а сами уехали, сообщает прокуратура Волынской области.

Пострадавший чудом остался жив. Через несколько часов ему удалось самостоятельно выбраться из-под земли.

Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении, в отношении них открыто уголовное производство, ведется следствие.

Подобное преступление произошло недавно в Ирпене под Киевом. Прораб вместе с сообщником жестоко расправились со строителем, которого заподозрили в краже денег. Они убили парня и сожгли, а останки закопали в лесу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом жутком случае на Волыни: молодая женщина закопала в огороде младенца. Мать утверждает, что дитя родилось мертвым. Так ли это, установит экспертиза.


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