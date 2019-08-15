Главу МВД времен Януковича заочно арестовали в Украине

Украина

Бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко, в отношении которого с 2017 года проводится специальное досудебное расследование, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей — арестовал заочно.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, добавивший, что ранее в ответ на аналогичные ходатайства суд соглашался лишь на задержание и доставку в суд. В этот раз суд принял сторону стороны обвинения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-президента Виктора Януковича и его топ-чиновников, в том числе и Виталия Захарченко, в Украине обвиняли в организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева по отношению к участникам Революции достоинства.

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