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Политика

Волынец назвал действия НАБУ по делу «Роттердам+» политическим заказом

15:55 15 августа 2019 10
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал нынешние действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Роттердам+» выполнением политического заказа.

«Очень странно, что силовые структуры, например, как НАБУ, включились в политическую игру. То есть понятно, что они делают и сейчас очень активно выполняют политический заказ. Потому что расследование велось долгое время, и вдруг заявляют, что в данном случае регулятор допустил ошибку, что были нанесены убытки большие», — отметил лидер профсоюза горняков.

По мнению Волынца, введение формулы «Роттердам+» позволило стабилизировать цену на уголь и спасти украинские шахты.

«Именно 1 апреля 2016 года были сделаны первые шаги к тому, чтобы стабилизировать цену на уголь, и была предпринята попытка привести цену на отечественный уголь до рыночного уровня. И это было требование Европейского союза. В 2016 году была применена формула АРИ2. Эта формула предполагает цену на уголь на европейском рынке, на площадках в портах Роттердам и Амстердам. А в Украине регулятор утвердил формулу, она называлась „Роттердам+“. Эта формула предполагала стабильную цену на протяжении всего года», — заявил Волынец.

По данным профсоюзного лидера, государственные шахты с момента принятия формулы «Роттердам+» получили дополнительно более 10 млрд гривен.

Ранее глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что действия НАБУ по делу «Роттердам+» могут привести к дефициту угля в стране и кризису в энергоотрасли.

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