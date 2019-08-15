Волынец назвал действия НАБУ по делу «Роттердам+» политическим заказом

Политика

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал нынешние действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Роттердам+» выполнением политического заказа.

«Очень странно, что силовые структуры, например, как НАБУ, включились в политическую игру. То есть понятно, что они делают и сейчас очень активно выполняют политический заказ. Потому что расследование велось долгое время, и вдруг заявляют, что в данном случае регулятор допустил ошибку, что были нанесены убытки большие», — отметил лидер профсоюза горняков.

По мнению Волынца, введение формулы «Роттердам+» позволило стабилизировать цену на уголь и спасти украинские шахты.

«Именно 1 апреля 2016 года были сделаны первые шаги к тому, чтобы стабилизировать цену на уголь, и была предпринята попытка привести цену на отечественный уголь до рыночного уровня. И это было требование Европейского союза. В 2016 году была применена формула АРИ2. Эта формула предполагает цену на уголь на европейском рынке, на площадках в портах Роттердам и Амстердам. А в Украине регулятор утвердил формулу, она называлась „Роттердам+“. Эта формула предполагала стабильную цену на протяжении всего года», — заявил Волынец.

По данным профсоюзного лидера, государственные шахты с момента принятия формулы «Роттердам+» получили дополнительно более 10 млрд гривен.

Ранее глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что действия НАБУ по делу «Роттердам+» могут привести к дефициту угля в стране и кризису в энергоотрасли.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter