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Спорт

Ломаченко, Свитолина и другие: кто из спортсменов вошел в сотню самых влиятельных украинцев

16:03 15 августа 2019 63
Ломаченко, Свитолина и другие: кто из спортсменов вошел в сотню самых влиятельных украинцев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Популярный журнал «Новое время» составил рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины. Вошли в него и четыре спортсмена.

На 44-й позиции расположился чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, следом за ним идет бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. 81-е место досталось лучшей теннисистке Украины 24-летней Элине Свитолиной, а 99-ю строчку заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию саблистка Ольга Харлан.

Также в список самых влиятельных украинцев вошли президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов (3-е место), бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский (4-е), бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (20-е), бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский (41-е), почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго (61-е), бывший президент Федерации футбола Украины и вице-президент УЕФА Григорий Суркис (76-е) и бывший президент донецкого «Металлурга» Сергей Тарута (93-е).

Отметим, что рейтинг топ-100 был сформирован при участии 74 экспертов. Редакция «НВ» составляет подобный перечень 13-й раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в свежий рейтинг самых влиятельных украинцев вошли 35 новых имен.

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