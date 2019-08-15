- 17:17 Коллапса не будет: решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области
- 16:59 В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской
- 16:52 Не все так идеально: известный журналист рассказал о "договорняках" в новой Раде
- 16:47 Взрыв на военном полигоне в России: повышен ли радиационный фон в Украине
- 16:37 В НАБУ рассказали, за что Гримчак хотел получить взятку
- 16:26 В сети сообщили, что пособника сепаратистов, который корректировал удар "Градов" по Мариуполю, отпустили под залог
- 16:18 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 16:03 Ломаченко, Свитолина и другие: кто из спортсменов вошел в сотню самых влиятельных украинцев
- 16:01 В киевском супермаркете хулиган беспричинно избил мужчину с ребенком
- 15:55 Волынец назвал действия НАБУ по делу «Роттердам+» политическим заказом
- 15:50 Наемник из ЧВК "Вагнера" рассказал, как его сделали "пушечным мясом" Путина
- 15:41 Рецидивист полгода шантажировал женщину-следователя, угрожая убить ее ребенка
Ломаченко, Свитолина и другие: кто из спортсменов вошел в сотню самых влиятельных украинцев
Популярный журнал «Новое время» составил рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины. Вошли в него и четыре спортсмена.
На 44-й позиции расположился чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, следом за ним идет бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. 81-е место досталось лучшей теннисистке Украины 24-летней Элине Свитолиной, а 99-ю строчку заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию саблистка Ольга Харлан.
Также в список самых влиятельных украинцев вошли президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов (3-е место), бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский (4-е), бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (20-е), бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский (41-е), почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго (61-е), бывший президент Федерации футбола Украины и вице-президент УЕФА Григорий Суркис (76-е) и бывший президент донецкого «Металлурга» Сергей Тарута (93-е).
Отметим, что рейтинг топ-100 был сформирован при участии 74 экспертов. Редакция «НВ» составляет подобный перечень 13-й раз.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в свежий рейтинг самых влиятельных украинцев вошли 35 новых имен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?