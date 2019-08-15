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Зеленский, Коломойский, Порошенко и другие: названы 100 самых влиятельных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский, которого на выборах поддержало более 70 процентов избирателей, возглавил Топ-100 самых влиятельных людей страны.
Свежий рейтинг опубликовал журнал «Новое время», отметив, что список в этом году обновился почти на треть — в него вошли 35 новых имен. На втором месте — постоянный спутник президента — руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан, которого также называют юристом олигарха Игоря Коломойского. Кстати, он сам в списке занял четвертую позицию, пропустив в тройку лидеров самого богатого человека в Украине — Рината Ахметова.
Далее места в Топ-10 распределились так:
5. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
6. Арсен Аваков, глава МВД;
7. Сергей Шефир, первый помощник президента;
8. Петр Порошенко, пятый президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии Европейская солидарность;
9. Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа, депутат IX созыва ВР;
10. Виктор Медведчук, бизнесмен, политик, депутат IX созыва ВР от «Оппозиционной платформы — За життя».
Недавно вернувшийся в Украину экс-чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов занял в рейтинге 40-е место, а замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, которому приписывают «слив» информации об увольнении Андрея Богдана — 84-е место.
На 100 месте символически указали 24 украинских пленных моряков — членов экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», осенью 2018 года захваченных Россией у берегов оккупированного Крыма и не возвращенных Украине вопреки решению Международного трибунала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский журнал Forbes, составивший рейтинг самых богатых людей мира, насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Самым богатым из них является Ринат Ахметов. Он занимает 272-е место в общем списке с капиталом 6 миллиардов долларов. Далее следуют Константин Жеваго (1,5 миллиарда долларов), Юрий Косюк (1,4 миллиарда долларов), Виктор Пинчук (1,4 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов), Игорь Коломойский (1,1 миллиарда долларов) и Вадим Новинский (1 миллиард долларов).
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