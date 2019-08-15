Украина

Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные

В преддверии бархатного сезона в Кирилловке начали снижать цены. Что многим дает возможность отдохнуть недельку с детьми перед началом учебного года. Ведь несмотря на то, что жара на многих морских курортах понемногу спадает, вода по-прежнему теплая.

В Кирилловке и Бердянске (Запорожская область) в четверг, 15 августа, — жара 30—32 градуса. Немного сгладят ситуацию переменная облачность и ощутимый ветерок. А вот в течение всего уик-энда ожидаются грозовые дожди и снижение температуры. В пятницу-субботу — + 17−19 ночью и +27—29 днем, в воскресенье-понедельник ночью 14−16, днем в воскресенье 24−26, в понедельник 26−28 градусов. Ветер, впрочем, будет понемногу стихать, прогнозирует Укргидрометцентр.

А вот в Одессе осадков до понедельника, скорее всего, не будет, ожидается переменная облачность. С четверговых 28−30 тепла дневная температура в пятницу-субботу снизится до 25−27, после чего опять начнет подниматься: 26−28 в воскресенье, 28−30 в понедельник. По ночам будет свежо — 15—17 в пятницу-субботу, 16−18 в воскресенье-понедельник. Ветер с моря, более сильный в четверг, также постепенно будет утихать.

В Затоке (Одесская область) в ближайшие дни также без осадков, слабый ветер. Облачность незначительная, а к понедельнику небо должно полностью очиститься, обещает сайт Sinoptik. Жара к выходным чуть спадет: в четверг днем +31, в пятницу — до 28, субботу-воскресенье — до 27. В понедельник дневная температура опять немного повысится — до 29 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до 17−18.

В Геническе (Херсонская область) умеренный в четверг—субботу ветер ослабеет к воскресенью. До понедельника — переменная облачность без осадков. Днем в четверг +29—31, после чего жара чуть спадет: 28−30 в пятницу, 24−26 в субботу, 25−27 в воскресенье и 27−29 в понедельник. Ночью в пятницу-субботу 17−19, в воскресенье-понедельник — 14−16 градусов тепла.

На Арабатской стрелке (на относящейся к Херсонской области ее части), в Генической Горке, Приозерном, Стрелковом, Счастливцево в четверг сухо, переменная облачность, днем 26 тепла. В пятницу — тучи, облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, 26−27 градусов тепла. В субботу-понедельник осадки не ожидаются, над головой — ясное небо (разве что небольшие облачка в воскресенье) — до 26 тепла днем. Ночные температуры — 19−22 градуса. Слабый ветер чуть усилится к субботе-воскресенью, но в понедельник опять стихнет.

В Лазурном (Херсонская область) осадков в ближайшую неделю не ожидается, тучи, практически полностью закрывшие небо, начнут расходиться к ночи четверга. В пятницу уже будет переменная облачность, а в субботу — ясное небо. Впрочем, небольшие облака вернутся в воскресенье-понедельник. Дневные температуры будут держаться на уровне 27−28, ночные — 18−19 градусов. Слабый ветер немного усилится в выходные. Практически такая же погода в Скадовске и Железном Порту.

В Коблево (Николаевская область) слабый северный ветер, немного усилившись в пятницу-воскресенье, начнет стихать в понедельник. Он принесет небольшое снижение температуры — с 30 в четверг до 27−28 в пятницу-понедельник. По ночам температура будет опускаться до 16−17 градусов. В ближайшую неделю осадки не ожидаются.

На горном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) дожди прекратятся в четверг. Сильная облачность в пятницу, но дальше небо будет проясняться. С прохладных +13 в четверг дневные температуры начнут повышаться: 14 выше нуля в пятницу, 16 — в субботу, 19 — в воскресенье и 23 — в понедельник. Однако по ночам столбик термометра будет опускаться до 6−8 градусов. Ветра практически не будет.

В Трускавце (Львовская область) дожди также уже закончились и до среды не ожидаются. Дневные температуры с +19 в четверг начнут повышаться до более комфортных 21−22 в пятницу субботу и 26−29 в воскресенье-понедельник. Ночью будет держаться 10−12 выше нуля (в понедельник — до +14). В ночь на пятницу тучи, почти полностью закрывающие небо, начнут расходиться, и в ближайшие дни ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Тихий ветерок может значительно, но ненадолго, усилиться днем в пятницу.

На Шацких озерах (Волынская область) — переменная или небольшая облачность (в воскресенье ожидается полностью чистое небо) без осадков, слабый ветер. В четверг-субботу днем 20−22 градуса тепла, в воскресенье-понедельник — 25−27. Температура по ночам будет опускаться до +11—13. В ночь на понедельник +15.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах 25−30 градусов. В частности, на пляжах Геническа вода 28−29 градусов, Бердянска, Железного Порта, Лазурного, Скадовска — 27−28, Кирилловки, Одессы, Коблево — 27, Затоки — 26. На Арабатской стрелке — выше 26 градусов, причем у Счастливцево — под 28, а у Стрелкового — за 29.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине ожидаются грозовые дожди, а также жара с последующим похолоданием.

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