Уничтожат ли Землю аннунаки? Прогноз участницы «Битвы экстрасенсов» (фото)

Мир

Тайна зловещей планеты Нибиру не дает покоя специалистам, занимающимся уфологией. Да и у граждан по всему миру тема Нибиру вызывает огромный интерес. Планету-убийцу еще никто не видел даже в самый мощный телескоп, но нумерологи, конспирологи и астрологи регулярно пугают людей приближением очередной даты конца света. Так, по мнению некоторых специалистов, Нибиру должна была уничтожить Землю 10 или 12 августа 2019 года. Но наша планета в очередной раз устояла.

Пока уфологи высчитывают следующую дату рокового столкновения планеты-убийцы с Землей, в прессе повсюду появляются статьи о разного рода аномальных явлениях. То Черное море заполонят неизвестные науке черви, которые нападают на туристов, то в горное озеро в Чечне на глазах у изумленной толпы спустится существо с крыльями. Уфологи сразу же окрестили этих существ инопланетными. А именно — разведчиками с Нибиру, которые должны собрать информацию про землян перед своим вторжением, и нагнать немного страха.

Существо с крыльями

Уфологи полагают, что коренные жители Нибиру — аннунаки, о которых упоминалось еще во времена шумеров, перед вторжением на Землю, где они по легенде когда-то зародили жизнь, собираются заменить часть населения собой. И это, вроде бы как уже происходит. Например, недавно в прессе сообщили о том, что в Индии девушка родила ребенка от пришельца с Нибиру. Хотите — верьте, хотите — нет, но ребенок родился со сросшимися ногами, которые напоминали хвост русалки. У малыша, который, к сожалению, умер спустя несколько часов после рождения, врачи не могли даже определить пол.

Эксперты по внеземным цивилизациям настаивают на отсутствии и генетических патологий у этого малыша. Напротив, ребенок родился полностью здоровым, но в силу того, что его гены не являются человеческими, а значит, способными выжить в условиях Земли, малыш сразу после рождения умер. Уфологи рассказали, что этот ребенок — плод соития человека и пришельца. Жители планеты Нибиру, которая планирует уничтожить человечество как вид живых существ, могут принимать любую форму, даже человеческую, поэтому немудрено, что женщина, выносившая «пришельца» даже не подозревала о том, кто является «настоящим» отцом ребенка.

Правда, у этого случая есть и земное объяснение. По мнению ученых, родившийся в Индии ребенок страдал сиреномелией, или синдромом русалки. Синдром русалки встречается в одном случае на 100 тысяч рождения здоровых младенцев. Причины генетического сбоя, который становится решающим фактором появления на свет детей-русалок, науке пока не известны.

Собираются ли на самом деле аннунаки захватывать Землю? Парапсихолог и участница «Битвы экстрасенсов» Лариса Могила уверена, что в планы коренных жителей Нибиру не входит уничтожение человечества.

— Как бы ни пытались ученые опровергнуть теорию существования Нибиру, многие исследователи в сфере уфологии, парапсихологии, астрономии и других подобных наук склоняются к версии, что эта планета все-таки существует, — говорит Лариса Могила в интервью «ФАКТАМ». — По некоторым данным, даже сейчас в NASA ведут наблюдения и исследования этой планеты и ее возможных жителей. И именно по причине ее предполагаемой опасности эти исследования остаются засекреченными или даже опровергаются.

Первые письменные упоминания об этой планете датируются еще XII веком, но до сих пор ее существование вызывает множество вопросов и споров. Да и, видимо, самим представителям Нибиру не хочется быть рассекреченными, ведь тогда ученые нашей планеты занялись бы их изучением, вплоть до проведения различных экспериментов и опытов.

Существует версия о том, что возможные жители планеты Нибиру изучают землян или даже посещают Землю. И этому не стоит удивляться. Уже давно понятно, что мы не единственная цивилизация во Вселенной, и одна из них вполне может существовать на Нибиру.

Версия о том, что Земля погибнет от Нибиру, лично мне кажется абсурдной. Я, как парапсихолог, изучаю подобные явления, долгое время изучала и феномен Нибиру. У этой планеты нет цели столкнуться с Землей целенаправленно. Ведь, если поддерживать версию существования на Нибиру жизни, тогда они погубят и себя. С точки зрения физики и астрономии, любое инопланетное тело, которое столкнется с Землей на большой скорости и будет больших размеров, может ее погубить или причинить серьезный вред. Но если бы такая угроза существовала, ее бы прогнозировали официальные источники, а планета была бы уже четко видна в телескоп, как минимум. Но ее невозможно увидеть.

Полный текст о том, что такое планета Нибиру и готовятся ли инопланетяне захватить Землю, читайте на сайте «ФАКТОВ»

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