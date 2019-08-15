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В России ищут на работу снайпера для "охраны массовых мероприятий": в сети ажиотаж
В России на сайте поиска работы Headhunder появилась вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве для «охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности при проведении спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий». Об этом сообщают российские СМИ.
Согласно описанию вакансии, снайпер будет работать «полный рабочий день разъездного характера». Предлагаемая зарплата — от 40 до 60 тысяч рублей до уплаты налогов, возможны премии. Опыт работы не требуется.
В Росгвардии объявление назвали «фейком».
«Это фейк, как и многие другие вещи, которые появляются в последние дни в интернете. Я не исключаю, что это провокация», — сказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Он добавил, что снайперы работают во время задержания особо опасных преступников, на ликвидации террористов, «но ни в коем случае не для охраны порядка во время проведения массовых мероприятий».
В Headhunter, в свою очередь, заявили, что объявление было опубликовано с верифицированного аккаунта Росгвардии, созданного на hh.ru в 2017 году.
«Подтверждение было осуществлено по согласованию с представителем организации по городскому телефону (495) 942−94−32. Этот номер принадлежит ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве», — пояснили в администрации сервиса по поиску работы.
Со временем вакансия «Полицейский (снайпер) ОМОН» на hh.ru исчезла. В сети активно обсуждают появление этой вакансии.
«На Headhunter появилась вакансия снайпера в Росгвардию „для охраны массовых мероприятий“. В ведомстве назвали это фейком и провокацией. Смущает только, что аккаунт компании верифицирован», — написал один из пользователей Twitter.
«Фашист путин ищет убийцу русского народа», — добавил второй.
Как писали «ФАКТЫ», в Москве с середины июля проходят акции протеста за честные и свободные выборы. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьезные травмы.
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