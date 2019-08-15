«Мариуполь» без шансов уступил в Нидерландах и покинул Лигу Европы: видео голов

Спорт

В четверг, 15 августа, «Мариуполь» на стадионе «Карс Джинс» в Гааге провел ответный поединок третьего раунда квалификации Лиги Европы против голландского АЗ.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) — «Мариуполь» (Украина) — 4:0

«Мариуполь»: Худжамов, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Чоботенко, Полегенько, Федорчук, Танковский, Кирюханцев, Мишнев (Кащук, 83), Чурко (Топалов, 70), Вакула.

Голы: Стенгс (20), Увеян (44), Вейтенс (62), Яворский (90, в свои ворота).

Первый матч — 0:0

Поединок недельной давности в Одессе прошел при полном преимуществе гостей, и лишь везение и уверенная игра в воротах Рустама Худжамова позволили «Мариуполю» сохранить нулевой счет. И хотя наставник азовцев заявлял перед ответным поединком, что его подопечные знают, как играть с АЗ, особых иллюзий на матч в Гааге питать не приходилось.

Перипетии же игры лишь подтвердили опасения украинских болельщиков. Несмотря на то, что игра проводилась на нейтральном поле (напомним, матч был перенесен из Алкмаара в Гаагу из-за обвалившейся крыше на домашнем стадионе АЗ — «АФАС»), да еще и на искусственном газоне, который был непривычным для обеих команд, голландский клуб не позволил усомниться в своем преимуществе.

Гости удерживали свои ворота в неприкосновенности до 20-й минуты, когда после классного паса вразрез Стенгс вышел к воротам и пробил мимо вратаря. Нельзя сказать, что подопечные Александра Бабича «окопались» у своих ворот и исключительно отбивались, но и особых моментов у ворот хозяев и не вспомнишь. А вот АЗ перед самым перерывом удвоил свое преимущество благодаря точному удару Увеяна в притирку со стойкой.

Гол Стенгса (АЗ), 20-я минута

Гол Увеяна (АЗ), 44-я минута

После перерыва футболисты «Мариуполя» активнее побежали вперед (терять то уже особо нечего было), моменты начали возникать у ворот соперника, как в случаях с ударами Чурко и Яворского из пределов штрафной площадки, но все завершилось для подопечных Александра Бабича еще двумя пропущенными мячами — на 62-й минуте защитники не уследили за своим коллегой Вейтенсом при подаче углового, а на 90-й Яворский срезал мяч в свои ворота после прострела с левого фланга.

Гол Вейтенса (АЗ), 62-я минута

Таким образом, «Мариуполь» теперь сосредоточится на выступлении во внутренних турнирах, а АЗ в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Антверпен» (Бельгия) — «Виктория» (Чехия). Команды обменялись домашними победами — 1:0, и теперь в чешском Плзене выясняют сильнейшего в дополнительное время.

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