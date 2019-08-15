Шоу-бизнес

Уже пятый фильм студии Walt Disney собрал в 2019 году более 1 млрд долларов (видео)

В четверг, 15 августа, легендарная студия Walt Disney сообщила о своем новом рекорде. Впервые в истории пять фильмов одной кинокомпании собрали в мировом прокате более миллиарда долларов каждый за один год! Новым членом так называемого «клуба миллиардеров» стал полнометражный анимационный фильм «История игрушек 4». Его сборы в кинотеатрах США и Канады составляют на данный момент 421,8 миллиона долларов, в остальных странах мира — 579,9 миллиона долларов.

Примечательно, что всего полмесяца назад Walt Disney отмечала новый рекорд, когда четыре ее картины за год собрали более миллиарда долларов каждая. Виновником этого достижения стал фильм «Король Лев». Это было 31 июля. И вот новый мировой рекорд!

Напомним фильмы, созданные Walt Disney, которые входят в пятерку кассовых триумфаторов 2019 года. Кроме «Истории игрушек 4» и «Короля Льва» тужа попали «Капитан Марвел», «Мстители: Завершение» и «Аладдин».

А ведь год еще не закончился. И Walt Disney имеет все шансы снова улучшить собственное достижение, поскольку в прокат должны выйти до 1 января 2020 года явные фавориты — «Малефисента 2», «Ледяное сердце 2» и «Звездные войны: Восхождение Скайуокера».

А пока успех «Истории игрушек 4» увеличил число членов «клуба миллиардеров» до 43 фильмов. Причем 23 из них сняты студией Walt Disney. Это невероятное достижение. Отмечается, что «Король Лев» уже обошел в этом рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кино картину «Черная пантера». Поскольку в этом списке вновь произошли заметные перестановки, «ФАКТЫ» решили привести вновь с самыми свежими корректировками.

1. «Мстители: Завершение» — 2 миллиарда 795,6миллиона долларов

2. «Аватар» — 2 миллиарда 789,7 миллиона долларов

3. «Титаник» — 2 миллиарда 187,5 миллиона долларов

4. «Звездные войны: Пробуждение силы» — 2 миллиарда 68,2 миллиона долларов

5. «Мстители: Война бесконечности» — 2 миллиарда 48,4 миллиона долларов

6. «Мир Юрского периода» — 1 миллиард 671,7 миллиона долларов

7. «Мстители» — 1 миллиард 518,8 миллиона долларов

8. «Форсаж 7» — 1 миллиард 516 миллионов долларов

9. «Мстители: Эра Альтрона» — 1 миллиард 405,4 миллиона долларов

10. «Король Лев» — 1 миллиард 348,2 миллиона долларов

11. «Черная пантера» — 1 миллиард 346,9 миллиона долларов

12. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — 1 миллиард 341,7 миллиона долларов

13. «Звездные войны: Последний джедай» — 1 миллиард 332,5 миллиона долларов

14. «Мир Юрского периода 2» — 1 миллиард 309,5 миллиона долларов

15. «Ледяное сердце» — 1 миллиард 276, 5 миллиона долларов

16. «Красавица и чудовище» (2017 год) — 1 миллиард 263,5 миллиона долларов

17. «Суперсемейка 2» — 1 миллиард 242,8 миллиона долларов

18. «Форсаж 8» — 1 миллиард 236 миллионов долларов

19. «Железный человек 3» — 1 миллиард 214,8 миллиона долларов

20. «Миньоны» («Посипаки») — 1 миллиард 159,4 миллиона долларов

21. «Первый мститель: Противостояние» — 1 миллиард 153,3 миллиона долларов

22. «Аквамен» — 1 миллиард 148,1 миллиона долларов

23. «Капитан Марвел» — 1 миллиард 128,3 миллиона долларов

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24. «Трансформеры: Темная сторона Луны» — 1 миллиард 123,8 миллиона долларов

25. «Властелин колец: Возвращение короля» — 1 миллиард 119,9 миллиона долларов

26. «007: Координаты Скайфолл» — 1 миллиард 108,6 миллиона долларов

27. «Трансформеры: Время вымирания» — 1 миллиард 104,1 миллиона долларов

28. «Человек-паук: Вдали от дома» — 1 миллиард 98,9 миллиона долларов

29. «Темный рыцарь возвращается» — 1 миллиард 84,9 миллиона долларов

30. «История игрушек 3» — 1 миллиард 67 миллионов долларов

31. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — 1 миллиард 66,2 миллиона долларов

32. «Бунтарь Один. Звездные войны. История» — 1 миллиард 56,1 миллиона долларов

33. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — 1 миллиард 45,7 миллиона долларов

34. «Аладдин» (2019 год) — 1 миллиард 35,2 миллиона долларов

35. «Гадкий я 3» — 1 миллиард 34,8 миллиона долларов

36. «Парк юрского периода» — 1 миллиард 29,5 миллиона долларов

37. «В поисках Дори» — 1 миллиард 28,6 миллиона долларов

38. «Звездные войны: Эпизод I. Призрачная угроза» — 1 миллиард 27 миллионов долларов

39. «Алиса в стране чудес» — 1 миллиард 25,5 миллиона долларов

40. «Зоотрополис» — 1 миллиард 23,8 миллиона долларов

41. «Хоббит: Неожиданное путешествие» — 1 миллиард 21,1 миллиона долларов

42. «Темный рыцарь» — 1 миллиард 4,9 миллиона долларов.

43. «История игрушек» — 1 миллиард долларов.

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