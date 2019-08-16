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«Минус пять»: у Зеленского рассказали, как «оптимизируют» комитеты Рады
В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета — на пять меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Об этом LB.ua сообщил будущий народный депутат от партии Слуга народа, координатор подготовительной депутатской группы Руслан Стефанчук.
«Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом»,— заявил он.
При этом Стефанчук отметил, что ничего важного не сократили, а просто сгруппировали и оптимизировали.
«В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистической таблице, и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие — нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации», — заявил Стефанчук.
Он отметил, что подход был изменен «по направлениям, которые необходимо развивать», а не ради «трудоустройства депутатов». А предложенная матрица основывается на классификационном делении на отрасли — «не на людей, а на отрасли».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный теле-и радиоведущий Андрей Куликов в интервью нашему изданию заявил, что в Верховной Раде девятого созыва наверняка будут и «договорняки», и торги за голоса, поэтому нужно готовиться к различным вариантам развития событий.
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