Украина

Не все так идеально: известный журналист рассказал о "договорняках" в новой Раде

В Верховной Раде девятого созыва, будущие народные депутаты Украины которой на днях провели подготовительное заседание со скандалом, будут и «договорняки», и торги за голоса.

Такое предположение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный теле-и радиоведущий Андрей Куликов, отметивший, что он не знает ни одного парламента в мире, где бы не проходили подобные процессы.

«Культурный лоббизм (у нас очень часто говорят, что он нам нужен) существует, но, по сути, это тот же самый „договорняк“. Это политика: вы нам — мы вам, вы уступите здесь — мы уступим там. И даже когда есть столь многочисленное большинство, как теперь, без такого не обойтись», — отметил он и добавил: «Впрочем, до определенной меры».

По словам Андрея Куликова, одно дело, если нынешнее руководство страны, как и заявляло, все в Украине перестроит и уйдет через пять, «умыв руки», то это одно. «Но даже если Зеленский, предположим, сдержит слово и будет руководить страной всего одну каденцию, в его окружении достаточно людей, которые захотят остаться», — добавил журналист.

Полный текст эксклюзивного интервью Андрея Куликова о политических процессах в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира».

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