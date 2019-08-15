- 17:17 Коллапса не будет: решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области
- 16:59 В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской
- 16:52 Не все так идеально: известный журналист рассказал о "договорняках" в новой Раде
- 16:47 Взрыв на военном полигоне в России: повышен ли радиационный фон в Украине
- 16:37 В НАБУ рассказали, за что Гримчак хотел получить взятку
- 16:26 В сети сообщили, что пособника сепаратистов, который корректировал удар "Градов" по Мариуполю, отпустили под залог
- 16:18 Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные
- 16:03 Ломаченко, Свитолина и другие: кто из спортсменов вошел в сотню самых влиятельных украинцев
- 16:01 В киевском супермаркете хулиган беспричинно избил мужчину с ребенком
- 15:55 Волынец назвал действия НАБУ по делу «Роттердам+» политическим заказом
- 15:50 Наемник из ЧВК "Вагнера" рассказал, как его сделали "пушечным мясом" Путина
- 15:41 Рецидивист полгода шантажировал женщину-следователя, угрожая убить ее ребенка
Не все так идеально: известный журналист рассказал о "договорняках" в новой Раде
В Верховной Раде девятого созыва, будущие народные депутаты Украины которой на днях провели подготовительное заседание со скандалом, будут и «договорняки», и торги за голоса.
Такое предположение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный теле-и радиоведущий Андрей Куликов, отметивший, что он не знает ни одного парламента в мире, где бы не проходили подобные процессы.
«Культурный лоббизм (у нас очень часто говорят, что он нам нужен) существует, но, по сути, это тот же самый „договорняк“. Это политика: вы нам — мы вам, вы уступите здесь — мы уступим там. И даже когда есть столь многочисленное большинство, как теперь, без такого не обойтись», — отметил он и добавил: «Впрочем, до определенной меры».
По словам Андрея Куликова, одно дело, если нынешнее руководство страны, как и заявляло, все в Украине перестроит и уйдет через пять, «умыв руки», то это одно. «Но даже если Зеленский, предположим, сдержит слово и будет руководить страной всего одну каденцию, в его окружении достаточно людей, которые захотят остаться», — добавил журналист.
Полный текст эксклюзивного интервью Андрея Куликова о политических процессах в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский с коллегами долго был одним из создателей «русского мира».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!