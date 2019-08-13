Будут уничтожать Украину: Цимбалюк рассказал о целях сил Путина в новой Раде (видео)

Украина

С первого дня работы Верховной Рады девятого созыва пророссийские силы в парламенте начнут реализовывать в Украине план Кремля — уничтожение нашей страны как государства и сведение ее до уровня «молодых джамахирий» на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в интервью Anneksiya.net заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве. «Они (российские власти. — Ред.) строят свою политику, исходя из национальных интересов российского государства, как они их понимают. Вот сейчас они их понимают таким образом, что Украины как государства быть не должно. Или оно должно быть таким, как эти „молодые джамахирии“ на оккупированной части Донбасса. То есть, они вроде бы как есть, но они, как в программе „Спокойной ночи, малыши“, в которой Хрюшей и Степашкой что-то управляло», — отметил журналист и добавил, что кукла надевалась «чуть ниже спины».

На видео — с 7:25

Эксклюзивное интервью с Яной Зинкевич, которая в 2014 году создала батальон, а теперь прошла в Верховную Раду «Реванш пророссийских сил может закончиться плохо — есть риск потерять страну» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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