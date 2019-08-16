Мир

Самая сексуальная дальнобойщица в мире сводит с ума пикантными фото: как она выглядит

Эффектная блондинка из Швеции Анжелика Ларссон (Angelica Larsson) уже несколько лет работает дальнобойщицей. Водительские права она получила в 21 год и сразу начала работать водителем грузовика.

«Семья поддержала мой выбор, — рассказывает девушка о выборе профессии. — Сейчас я умею управлять всеми видами вилочных погрузчиков, колесным погрузчиком, грузовиком с полуприцепом, обычным легковым автомобилем».

Красавица работает в компании Skellefteå lastbilsstation. По ее словам, в Швеции у женщины нет проблем с тем, чтобы устроиться водителем большегруза.

Анжелика говорит, что в Швеции каждый пятый водитель грузовика — женщина, и с каждым годом их становится все больше. Работа водителей грузовиков — и мужчин, и женщин — в компании оплачивается одинаково.

Пока девушка выполняет рейсы только по родной Швеции, но в будущем она хотела бы больше ездить по Европе. Несмотря на свой рост — рост всего 154 см — Анжелика не только перевозит грузы, но и сама занимается погрузкой и разгрузкой полуприцепа.

На работе Анжелика всегда с макияжем. Во время остановок и между рейсами девушка любит играть в World of Warcraft, заниматься в тренажерном зале и фотографироваться. Снимки девушка добавляет в Instagram, где их с удовольствием «лайкают» подписчики и оставляют под ними комплименты хозяйке аккаунта. В интернете девушку называют «самым красивым водителем грузовика в мире». В свободное же время девушка ездит на байке и занимается дайвингом.

Сейчас девушка предана своей профессии, но не исключает, что в будущем займется чем-нибудь попроще, нежели вождение грузовика.

Ее самая большая мечта, связанная с работой, — путешествовать по миру с операторской командой и делать свое собственное шоу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной дальнобойщице — 28-летней Рино Сасаки из Японии. Она выросла в префектуре Коти в семье дальнобойщика и поначалу не думала идти по стопам отца. Но семь лет назад папа Рино заболел, но продолжал работать. Девушка не могла допустить, чтобы в таком состоянии он был один, за тысячи километров от дома. Поэтому она решила сопровождать отца, чтобы о нем было кому позаботиться. Рино получила лицензию и присоединились к отцу в его путешествиях.

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