Мир

Названо вещество, от которого у мужчин и подростков растет грудь

В США ученые из Национального института наук о состоянии окружающей среды (National Institute of Environmental Health Sciences — NIEHS) пришли к выводу, что эфирное масло лаванды, входящее в состав многих косметических средств, может запускать процессы, ведущие к аномальному росту груди у мужчин и девушек-подростков. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на ресурсе EurekAlert!

Авторы статьи отмечают, что отмечают, что сообщения о препубертатной гинекомастии, вызванной маслами лаванды, высказывались представителями науки и раньше.

В рамках нового исследования ученые наблюдали за пациентами — детьми препубертатного возраста (от 7 до 12 лет) и мальчиком, которым давали косметические продукты с содержанием лаванды.

У наблюдаемых школьников в итоге специалисты зафиксировали преждевременный рост волос и выраженное увеличение молочных желез. Когда подростки прекратили использовать косметические продукты с лавандой, нежелательные симптомы перестали проявляться.

«Некоторые компоненты эфирного масла лаванды имитируют эстроген и блокируют тестостерон, то есть могут быть причиной гинекомастии. Они провоцируют аномальный рост молочной железы не только у подростков в препубертатном возрасте, но также ведут к увеличению тканей груди у взрослых мужчин», — констатировали авторы проекта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном исследовании NIEHS, в котором говорилось о том, что причиной чрезмерного роста груди у мужчин может становиться и чайное дерево.

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