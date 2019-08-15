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В США снова стреляют: что об этом известно
В США не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter.
Situation remains active: The suspect remains barricaded as PPD Officers continue to attempt to communicate with him— Eric Gripp (@PPDEricGripp) 15 августа 2019 г.
Правоохранители уточняют, что шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько сотрудников получили иные травмы. Один полицейский, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.
Стрельба продолжается уже полтора часа, сообщает телеканал ABC News. Огонь ведет один человек. По данным телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.
Полицейские предпринимают попытки вступить с ним в переговоры.
«Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей», — указывается в заявлении местной полиции в Twitter.
Officers are attempting to communicate with the shooter; imploring him to surrender and avoid further injuries.— Eric Gripp (@PPDEricGripp) 14 августа 2019 г.
Отмечается, что стрельба началась после того как сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране. Это заявление он сделал после ряда инцидентов со стрельбой в США. Так, в ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты. Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!