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Мир

В США снова стреляют: что об этом известно

4:37 15 августа 2019 26
Филадельфия
Инф. «ФАКТОВ»

В США не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter.

Правоохранители уточняют, что шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько сотрудников получили иные травмы. Один полицейский, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

Стрельба продолжается уже полтора часа, сообщает телеканал ABC News. Огонь ведет один человек. По данным телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.

Полицейские предпринимают попытки вступить с ним в переговоры.

«Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей», — указывается в заявлении местной полиции в Twitter.

Отмечается, что стрельба началась после того как сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране. Это заявление он сделал после ряда инцидентов со стрельбой в США. Так, в ночь на 4 августа Коннор Беттс открыл стрельбу из винтовки возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Стрелок убил девятерых и ранил еще 26 человек. Преступника ликвидировали в течение минуты. Еще два произошли в Чикаго, штат Иллинойс, и в Эль-Пасо, штат Техас. В результате первой атаки пострадали семь человек, в результате второй — погибли 20 человек, еще десятки пострадали. Техасский стрелок выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов и заявлял, что выступает против «латиноамериканского вторжения» в США.

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