В США снова стреляют: что об этом известно

В США не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщает полицейское управление города в Twitter.

Situation remains active: The suspect remains barricaded as PPD Officers continue to attempt to communicate with him

Правоохранители уточняют, что шесть полицейских получили огнестрельные ранения. Еще несколько сотрудников получили иные травмы. Один полицейский, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

Стрельба продолжается уже полтора часа, сообщает телеканал ABC News. Огонь ведет один человек. По данным телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.

Полицейские предпринимают попытки вступить с ним в переговоры.

«Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей», — указывается в заявлении местной полиции в Twitter.

Officers are attempting to communicate with the shooter; imploring him to surrender and avoid further injuries.