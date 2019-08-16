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В Харькове заговорили об экологической катастрофе из-за массового мора рыбы: что произошло (фото)
В Харькове на Октябрьском водохранилище (река Уды) зафиксирован масштабный мор рыбы. Его причиной, по информации Госрыбагентства, стал недостаток кислорода в воде.
В реке Уды вблизи «Птичьего рынка» Новобаварского района Харькова 5 августа выявили факт гибели водных биоресурсов, сообщает Depo.Харьков.
На месте происшествия представители управления обнаружили большое количество погибшей рыбы и раков. В общем насчитали более 2 тысяч погибших экземпляров рыбы различных видов.
«Также на водоеме наблюдаются в небольшом количестве живые экземпляры, которые держатся у поверхности и хватают кислород. Уровень воды в реке в пределах нормы, вода зеленовато-белого цвета без характерного запаха. Со слов свидетелей, на поверхности были маслянистые пятна», — сказано в сообщении.
8 августа массовую гибель рыбы зафиксировали в пруду возле поселка Чкаловское Чугуевского района. Там обнаружили почти 1,5 тысячи погибших экземпляров.
«Уровень воды в пруду снижен, наблюдается цветение воды сине-зелеными водорослями. Вода светло-зеленого цвета с характерным запахом», — отметили специалисты.
В обоих случаях об указанных событиях проинформированы соответствующие службы.
«Оба случая уникальны и требуют дополнительного обследования соответствующими службами и проведения лабораторных исследований с целью выявления причин гибели водных биоресурсов», — подытожили в патруле.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году летом более 60 погибших особей осетровых пород и двух дельфинов выбросило на побережье оккупированного Крыма от мыса Казантип до Щелкино. Причиной гибели морских обитателей стало использование браконьерами кукана.
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