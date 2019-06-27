Происшествия

Экологическая катастрофа на Днепре: в Черкасской области зафиксирован массовый мор рыбы (фото, видео)

В Черкасской области в Днепре массово гибнет рыба. Первыми тревогу подняли в Каневском природном заповеднике. Мор рыбы начался приблизительно 24 июня. Особенно большие скопления мертвой рыбы наблюдаются на правом берегу Днепра возле Канева.

Экологические инспекторы пришли к выводу, что мертвую рыбу в Канев принесло течением из Киевской области. Обследование акватории показало, что возле пристани Бучаки на границе с Киевской областью мертвой рыбы больше, чем в нижней части Каневского водохранилища.

Начальник управления экологического контроля Госэкоинспекции Центрального округа Александр Позняков отмечает, что патрули зафиксировали «цветение» воды, и именно оно может быть ответственно за мор рыбы. Полный гидрохимический анализ поверхностных вод обещают выполнить в течение пяти суток.

Впрочем, версию о техногенной причине мора рыбы — из-за сброса в Днепр токсичных стоков — пока еще не исключили. Остается в силе рекомендация не купаться в Днепре в пределах территории Черкасской области.

Напомним, ранее мор рыбы зафиксировали в Днепре в районе Кременчуга Полтавской области.

вФото Микола Томенко/Facebook, Олександр Позняков/Facebook

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