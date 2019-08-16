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В Киеве обнаружили рекордсмена, заплатившего налоги на миллиард гривен
В Киеве физическое лицо заплатило налоги на сумму почти 1 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины по итогам кампании по декларированию гражданами доходов, полученных в 2018 году.
«Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачены декларантами города Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем города Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 миллиард гривен», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине выросло количество официальных миллионеров. Обнародованные пресс-службой Государственной фискальной службы данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 мая количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн составляло 5143 человека, что на 27% больше, чем на ту же дату годом ранее.
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