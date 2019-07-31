Украина

Фискальная служба предупредила налогоплательщиков о вирусах в письмах, рассылаемых от ее имени

В последние дни возросло число обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени Государственной фискальной службы Украины о наличии налогового долга, совершению административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

«Учитывая это сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины. Обращаемся к плательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность», — говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что для переписки и обмена информацией Государственная фискальная служба Украины использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

Как писали «ФАКТЫ», мошенники также звонят чиновникам от имени работников аппарата Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и пытаются выяснить информацию, указанную в декларациях о доходах, чтобы потом ее использовать в преступных целях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter