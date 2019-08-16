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В Черновцах продавщица обокрала ювелирный магазин на миллион гривен
В Черновцах работники отдела полиции выяснили, что продавец одного из ювелирных магазинов в течение месяца присваивала ценные изделия. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Черновицкой области.
«Полицейские установили, что в течение месяца, с 14-го июля по 14 августа, 28-летняя продавщица одного из черновицких ювелирных магазинов присваивала ценные украшения. Своими действиями женщина нанесла владельцам магазина убытков на сумму свыше 980 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские изъяли у женщины вещественные доказательства. В настоящее время проводится досудебное расследование. За содеянное ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Борисполе четверо неизвестных в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин, и угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен.
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