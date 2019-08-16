В Киеве больше ста домов остались без воды

Украина

В Киеве редкий день обходится без сообщений об авариях на водопроводах. На этот раз в четверг, 15 августа, вечером «Киевводоканал» сообщил, что из-за повреждений вода перекрыта по таким адресам:

- улица Белицкая, 20−100, 15−39, 55, 45, 41/43, пр-т Свободы, 28б (Подольский район);

- Харьковское шоссе, 121 (Дарницкий район);

- пр-т Валерия Лобановского, 140 (Голосеевский район);

- улица Львовская, 12−14.

Последствия протечек аварийщики должны устранить в течение суток, но более детально о сроках окончания ремонтных работ в сетях можно узнать в диспетчерской «Киевводоканала» по телефонам: 15−81, (044) 200−73−01.

Тем временем «Киевтеплоэнерго» сосредоточилась на подготовке к зиме и не останавливает процесс замены трубопроводов и реконструкции теплохозяйства. Уже заменили 65 километров теплосетей, продолжаются работы на 60 объектах, которые планируют сдать в эксплуатация до начала отопительного сезона. Во время гидроиспытаний выявлено 1796 повреждений, из которых большую часть уже устранили.

Предприятие приобрело новую технику для восстановления асфальтового покрытия после ремонтных работ. Среди новых машин — термобункер, самосвал, каток и платформа для его перевозки, два спецавтомобиля. С начала года купили 48 единиц новой техники: аварийки, машины для бригад быстрого реагирования, чтобы в отопительный сезон в два быстрее восстанавливать дворы после аварийных разрытий.

Напомним, что 15 августа на улице Лютеранской, 23, прорвало трубу диаметром 400 мм, которая эксплуатируется с 1964 года. Как писали «ФАКТЫ», вследствие повреждения труб в правительственном квартале Киева асфальт провалился под землю. Аварийно-восстановительные работы проводит бригада ремонтников. Горячую воду подадут жильцам после окончания работ.

«ФАКТЫ» также сообщались, что из-за плановых ремонтов у киевлян отключают воду.



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