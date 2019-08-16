Мир

В четверг, 15 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп загорелся идеей купить… Гренландию! Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Ссылаясь на осведомленные источники, издание утверждает, что Трамп несколько раз обращался к юрисконсульту Белого дома Пэт Чиполлоне с просьбой проанализировать возможность приобретения Соединенными Штатами у Дании Гренландии, которая имеет статус автономной территории.

45-й президент США во время различных «встреч, обедов и в случайных беседах» постоянно выражает живой интерес к этому острову. Он в восторге от богатых ресурсов и важного геополитического значения Гренландии, учитывая ее местоположение между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Это самый большой остров на нашей планете.

США уже присутствуют в Гренландии. На острове расположена самая северная американская военная авиабаза — Туле. Там, в частности, находится радиолокационная станция, которая входит в систему раннего предупреждения США о запусках баллистических ракет. База активно используется силами Космического командования ВВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Интерес к Гренландии проявляет также Китай. Вашингтон пока успешно противостоит усилиям Пекина по активизации экономических позиций в Гренландии. Китай, в частности, активно пытался финансировать строительство и эксплуатацию трех аэропортов на острове.

Известно, что в начале сентября Трамп посетит Копенгаген с официальным визитом. Издание полагает, что американский президент может поднять вопрос о возможности приобретения Гренландии в ходе переговоров с премьер-министром королевства Кимом Кильсеном. Трамп считает такую сделку «прекрасной экономической инвестицией».

Однако большинство его советников расценивают этот интерес к Гренландии как «беспочвенный план». Тем не менее Трамп не оставляет своих надежд. В качестве веского, как ему кажется, аргумента, он приводит тот факт, что Дания ежегодно отдает из своего бюджета Гренландии более 590 миллионов долларов в виде различных дотаций.

США и раньше интересовались возможностью покупки этого острова. В 1867 году к датчанам с предложением обращался американский президент Эндрю Джонсон. В 1946 году президент Гарри Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 миллионов долларов. Копенгаген всякий раз отказывал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как торговые войны, которые развязал президент США Дональд Трамп с Китаем, привели к резкому обвалу фондовых рынков. В результате 500 самых богатых людей в мире потеряли за сутки 117 миллиардов долларов.

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