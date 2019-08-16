Новые тренды в дизайне ногтей: советы нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр всегда привлекает внимание. Это яркая деталь в образе, которая может рассказать о многом. К примеру, о том, что вы следите за модой, что вы креативны. Сегодня важно следить за трендами. По ним мы сверяем свою современность, как по стрелкам часов (кстати, пройти тест «В тренде ли вы?» можно тут). О новых тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Лондона многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну Алина Михай.

— Красивые ногти становятся таким же нарядом, как и сама одежда, — говорит Алина Михай. — И я стараюсь идти в ногу со временем, учиться инновациям, использовать лучшие продукты, методы и технологии, чтобы оставаться конкурентоспособной в нейл-арте. Хочу предложить своим клиенткам то, что сделает их стильными. Порой мастер должен даже превзойти их ожидания, ведь он может подсказать новинки, о которых женщины еще не знают.

— И что же сегодня в тренде?

— Минимализм, абстрактный и геометрический дизайн. Точки и линии завоевывают сердца модниц во всем мире. Гениальная простота! Перегруженные же декором ногти сейчас не актуальны. Абстракция прекрасна в тандеме с фольгой! И больше не надо никакого декора.

В тренде – абстракции на ногтях

— Какие техники нейл-арта актуальны?

— Элегантны френч и беби бумер. Они подойдут каждой женщине, в любой ситуации. Нежность — отличительная черта таких видов дизайна. Очень эффектна акварельная роспись. Особенно популярны цветы. Акварель на ногтях смотрится очень красиво, эксклюзивно.

Беби бумер смотрится элегантно

— И какие же цветы особенно популярны?

— Розы и орхидеи. Последние я обожаю. Они элегантны, гламурны и таинственны в одночасье.

Цветы актуальны в дизайне и летом, и осенью

— Какие цвета покрытий предпочесть?

— Фавориты летнего сезона — яркие оттенки красок. Но и нюдовые, пастельные тона актуальны.

— А что готовит нам грядущая осень?

— Думаю, многие летние тенденции сохранятся ранней осенью. Например, яркие цвета. Один из них — коралл. Этот цвет очень красивый и ассоциируется с молодостью.

Яркий коралловый цвет будет актуален и осенью

— Какой дизайн вы порекомендуете для праздничного повода?

— Выберите яркий экстравагантный цвет покрытия — и вы не останетесь в тени. Цвет подчеркнет то, что сегодня у вас особый повод для радости.

Яркие краски – фавориты сезона

— Как лучше всего ухаживать за кожей рук и ногтями?

— Рекомендую частое увлажнение. Это способствует тому, что ваши руки будут выглядеть моложе. Кроме того, советую парафинотерапию. Ну и конечно, избегайте контакта рук с агрессивными моющими и чистящими средствами. Повредить кожу гораздо легче, чем восстановить. Это касается и ногтей.

— Какой дизайн способен сделать женщину моложе, а какой подчеркнет возраст?

— С моей точки зрения, слишком короткие ногти делают женщину старше, а более длинные современные формы — моложе. Годы рукам прибавят холодные оттенки лаков, а яркие и жизнерадостные — напротив.

Алина Михай: « Учиться новому – моя страсть. Мне хочется достигнуть в моей работе совершенства»

— Как лучше сочетать ювелирные украшения и маникюр?

— Мне кажется, это вопрос личного выбора. Думаю, золотые украшения, жемчуг и кристаллы более эффектно смотрятся на фоне естественных или ярких цветов.

— Можно ли сочетать золотистую фольгу в дизайне с серебряными украшениями?

— Образ должен быть гармоничным, поэтому нужно выбирать комбинации, не вызывающие диссонанс.

— Сегодня женщины смело комбинируют принты. А как вы считаете, допустимы ли орхидеи на ногтях, если платье в розы или ромашки?

— Нет. Важно, чтобы во всем были мера, гармония, вкус. Если ваше платье с пестрым цветочным принтом, отдайте предпочтение неброскому натуральному или пастельному покрытию ногтей.

— Какой маникюр вы посоветовали бы невестам?

— Для этого дня он должен быть особенным. Конечно, это может быть френч или беби бумер, ставшие классикой. Но тем, кто любит экстравагантное, могу посоветовать красные ногти или сиреневые. Эти цвета я обожаю.

— Расскажите, как вы пришли в профессию.

— Я стала нейл-стилистом девять лет назад. Мотивом послужила разочарованность в качестве сервиса, который предоставляется во многих салонах. Решила, что смогу делать маникюр лучше, так как я перфекционист: все люблю доводить до идеала. Первый год практиковала в кругу подруг и семьи (с сестрами), а потом приняла решение переходить на новый уровень. Стала посещать всевозможные курсы, учиться у лучших, осваивая новые техники. И сегодня продолжаю это делать. Учиться — моя страсть.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Счастливые лица клиенток. Многие приходят с грустью на лице, а уходят совершенно в другом настроении. Именно поэтому я утверждаю, что маникюр — это не только приведение ногтей в порядок, но и важная процедура для коррекции мироощущения. Красота меняет нас, меняет отношение к нам. Красивые ногти — повод для комплимента. Комплимент — повод для улыбки. А с нее начинается счастье.

— Какой комплимент клиентки был в вашей жизни лучшим?

— «У меня на глазах слезы счастья, потому что в моей жизни никогда не было таких совершенных и красивых ногтей!» — сказала одна женщина. Эти слова поразили меня до глубины души. Каждой своей клиентке я стремлюсь предложить что-то новое, эффектное. Конечно, учитываю ее пожелания и стиль. Приятно слышать слова благодарности.

— Алина, бывали ли вы когда-то в Украине?

— Нет пока, но очень хочу посетить Киев. Много слышала об этом прекрасном городе, где сосредоточены шедевры старинной архитектуры, где живут очень гостеприимные люди, где угощают очень вкусными блюдами украинской кухни. Возможно, вскоре получится приехать.

— Какие ногти будут модны в будущем?

— Думаю, приоритет будет отдаваться коротким ногтям. А покрытия будут становиться все совершеннее.

Ранее новыми идеями дизайна ногтей с «ФАКТАМИ» поделились ведущие нейл-стилисты из разных стран мира. Также они дали рекомендации на предмет того, для каких случаев уместен тот или иной декор

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Фото из альбома Алины Михай

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