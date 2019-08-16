- 11:50 Очень низко летящий военный самолет перепугал жителей Николаева
- 11:41 "Убивали людей в больших количествах": писатель-террорист Прилепин рассказал, как "творил беспредел" на Донбассе
- 11:34 Женщина чудом выжила, прыгнув с высоты 1,5 километра с нераскрывшимся парашютом
- 11:18 Подвергшийся нападению нардеп Куприй назвал вероятного организатора преступления
- 11:17 Главный претендент на кресло Супрун отказался быть главой Минздрава
- 11:07 Изношенный хрящ при артрозе восстанавливаем вытяжкой из жировой ткани пациента, — врач
- 11:02 У Зеленского хотят пересадить украинцев из автомобилей в частные самолеты, а Hyperloop считают "очевидным вздором"
- 10:52 Стала известна дата дебюта Усика в супертяжелом дивизионе
- 10:51 Без снижения цены на газ для Луганской ТЭС область будет парализована, — Москаль
- 10:44 Десятка самых богатых людей в мире за сутки потеряла 18 млрд долларов
- 10:41 Под Киевом напали на нардепа: первые подробности
- 10:32 Крысиный яд в подсолнечном масле: в России новое "пищевое" ЧП, уже есть жертвы
Женщина чудом выжила, прыгнув с высоты 1,5 километра с нераскрывшимся парашютом
Близ города Труа-Ривьер в канадской провинции Квебек 30-летняя женщина, чье имя не сообщается, чудом выжила при падения из самолета с высоты более 1,5 километра. Как сообщает CBS, у женщины, которая не была новичком в этом виде спорта, по каким-то причинам не раскрылись оба парашюта — основной и запасной. Парашютистка рухнула в лес.
Она была госпитализирована с рядом переломов — среди прочего у нее сломан позвонок. Однако жизнь ее вне опасности.
Случай расследует полиция, желая выяснить, не была ли допущена преступная халатность. Прыжки организовывал клуб парашютистов Parachutisme Adrénaline.
«Это чудо. Я не знаю, как человек мог пережить такое падение из самолета», — говорит очевидец произошедшего Денис Демер.
Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, произошедшем в Киеве. Мужчина прыгнул с парашютом с крыши высотного дома и повис в воздухе, зацепившись за фонарный столб.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!