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Женщина чудом выжила, прыгнув с высоты 1,5 километра с нераскрывшимся парашютом

11:34 16 августа 2019 77
Парашютист
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Близ города Труа-Ривьер в канадской провинции Квебек 30-летняя женщина, чье имя не сообщается, чудом выжила при падения из самолета с высоты более 1,5 километра. Как сообщает CBS, у женщины, которая не была новичком в этом виде спорта, по каким-то причинам не раскрылись оба парашюта — основной и запасной. Парашютистка рухнула в лес.

Она была госпитализирована с рядом переломов — среди прочего у нее сломан позвонок. Однако жизнь ее вне опасности.

Случай расследует полиция, желая выяснить, не была ли допущена преступная халатность. Прыжки организовывал клуб парашютистов Parachutisme Adrénaline.

«Это чудо. Я не знаю, как человек мог пережить такое падение из самолета», — говорит очевидец произошедшего Денис Демер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае, произошедшем в Киеве. Мужчина прыгнул с парашютом с крыши высотного дома и повис в воздухе, зацепившись за фонарный столб.

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