- 12:40 Золотистые ретриверы доказали, что они — лучшие няньки для новорожденных детей: забавные видео
- 12:38 Звездный новичок «Реала» купил роскошный «Черный дом» за 11 млн евро
- 12:33 Американский миллионер погиб за Украину: в Киеве отрывается выставка «Нью-Йорк — Іловайськ: Вибір»
- 12:26 Дорога, которая существует только на карте: сеть впечатлила "трасса" Николаев — Кривой Рог
- 12:24 Впервые в истории: «вор в законе» Муха Люберецкий заявил полиции, что отказывается от своего титула
- 12:17 На россиянку, купившую лекарство для сына-эпилептика, завели уголовное дело
- 12:12 В Харькове обвиняемый в убийстве попытался покончить с собой прямо в суде
- 12:05 Макгрегор избил посетителя бара за отказ отведать виски
- 11:59 Минобороны прекратило финансирование новых разработок для ВСУ: сделано резкое заявление
- 11:54 В Одессе депутаты устроили драку на заседании облсовета и пытались сорвать флаг Украины
- 11:50 Очень низко летящий военный самолет перепугал жителей Николаева
- 11:41 "Убивали людей в больших количествах": писатель-террорист Прилепин рассказал, как "творил беспредел" на Донбассе
Впервые в истории: «вор в законе» Муха Люберецкий заявил полиции, что отказывается от своего титула (видео)
Проживающий в Москве «вор в законе», уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, впервые в истории воровского мира отказался от своего титула. Как сообщает «ПраймКрайм», с таким заявлением он обратился в московскую полицию.
На вопрос полицейских о мотивах решения отречься от титула «вора в законе», 59-летний Мухаметшин ответил, что «просто таковым себя не считает» и никогда им не был.
Муха Люберецкий ранее неоднократно был судим за подделку документов, разбой, хранение оружия, побег из-под стражи. Был коронован в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська).
По данным «ПраймКрайм», Мухаметшин сменил фамилию и стал Дегтяревым, пытаясь уйти от уголовной ответственности по новой статье, предусматривающей наказание для лиц, занимающих высшее положения в преступной иерархии. Соответствующий закон 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.
Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в Киеве «вора в законе» по кличке «Куцу», которого неоднократно выдворяли из Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!