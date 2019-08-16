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Впервые в истории: «вор в законе» Муха Люберецкий заявил полиции, что отказывается от своего титула (видео)

Проживающий в Москве «вор в законе», уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, впервые в истории воровского мира отказался от своего титула. Как сообщает «ПраймКрайм», с таким заявлением он обратился в московскую полицию.

На вопрос полицейских о мотивах решения отречься от титула «вора в законе», 59-летний Мухаметшин ответил, что «просто таковым себя не считает» и никогда им не был.

Муха Люберецкий ранее неоднократно был судим за подделку документов, разбой, хранение оружия, побег из-под стражи. Был коронован в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська).

По данным «ПраймКрайм», Мухаметшин сменил фамилию и стал Дегтяревым, пытаясь уйти от уголовной ответственности по новой статье, предусматривающей наказание для лиц, занимающих высшее положения в преступной иерархии. Соответствующий закон 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о задержании в Киеве «вора в законе» по кличке «Куцу», которого неоднократно выдворяли из Украины.

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