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- 15:58 Несколько раз выдворяли из Украины: в Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Куцу»
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Несколько раз выдворяли из Украины: в Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Куцу» (видео)
В Киеве сотрудники криминальной полиции в очередной раз задержали «вора в законе» по кличке «Куцу», которого неоднократно выдворяли из Украины, но он любыми способами возвращался в страну. Ранее из Украины «попросили» «вора в законе» по кличке «Принц».
Об этом сообщает первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. На своей страничке в соцсетях он разместил два видео, первое из которых датируется 2014 годом. На нем «Куцу» заявляет, что является уроженцем Украины, но где проживает и где прописан «помнит не точно». Говорит, что приехал в нашу страну год назад «к родственникам». В ответ на просьбу сказать, является ли он «вором в законе», отвечает: «Некорректный вопрос. Я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете».
А во время нынешнего допроса он был как-то немногословен.
«Согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну. Кстати, сегодня этот „господин“ был каким-то расстроенным, пожалуй, „непозбувна бентега“ охватила. В другой стране Евросоюза он бы уже бежал прочь так быстро, что аж пятки бы сверкали. А мы его пока что просим. Надеюсь, он нас все же услышал», — пишет Вячеслав Аброськин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Дарницком районе столицы полицейские задержали нелегально въехавшего в Украину «вора в законе» Нукри Гальского. Уроженца Грузии, «коронованного» в Турции, вновь вынудили покинуть территорию нашей страны.
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