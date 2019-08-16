На россиянку, купившую лекарство для сына-эпилептика, завели уголовное дело

Мир

В России разразился новый скандал вокруг покупки гражданами страны медицинских препаратов в интернете. В четверг, 15 августа, в Москве в одном из почтовых отделений задержали женщину по имени Елена, которая пришла получить купленное для сына-эпилептика лекарство. Препарат фризиум не зарегистрирован в России. Это стало основанием для Федеральной таможенной службы (ФТС) пресечь поставку лекарства.

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила на своей странице в Facebook: «Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление».

Елену пять часов допрашивали. В ФТС при уверяют, что проявили мягкость. По закону они должны были арестовать женщину. Учитывая, что у нее больной ребенок, ее отпустили, но уголовное дело возбудили.

В июле такая же история с фризиумом произошла с москвичкой Еленой Боголюбовой (на фото в заголовке). Ее 10-летний сын Миша страдает неизлечимым генетическим заболеванием — болезнью Баттена. У Елены на руках была только рекомендация врачей. Фризиум они не назначили, а порекомендовали. Этот нюанс и стал главным поводом для задержания Боголюбовой.

В июне 2018 года такая же история произошла в российской столице с Екатериной Конновой. Ее ребенок страдает эпилепсией в тяжелой форме. Женщина приобрела для него 20 микроклизм диазепама в интернете, а потом попыталась продать родителям других детей с эпилепсией 4 микроклизмы, которые ей не пригодились. Покупатель оказался полицейским, который занимался контрабандой наркотиков и запрещенных препаратов. Женщине грозило до восьми лет лишения свободы. Под давлением общественности МВД РФ закрыло дело.

Особенно важную роль тогда сыграла учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Поднятая ею кампания в соцсетях привела к тому, что администрация президента России Владимира Путина настоятельно рекомендовала Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос о централизованной закупке ряда препаратов, в том числе диазепама и фризиума.

Однако министр здравоохранения Вероника Скворцова вскоре заявила, что фризиум нужен всего семерым детям в России. Следовательно, закупка его нецелесообразна.

Лида Мониава возмутилась ответом Минздрава РФ. По ее данным, только в Москве указанный препарат необходим более чем 2 000 детей. «Если власти не примут необходимые меры, включая ускоренную регистрацию ряда препаратов, завтра в России будет открыто 2 100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир», — заявила Мониава.

Фризиум и диазепам — не единственные препараты, покупка которых сулит серьезные неприятности россиянам. В апреле 2019 года в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении Дарьи Беляевой, купившей антидепрессант через интернет у польского производителя. Эксперт по ее делу заключил, что действующее вещество — бупропион — можно считать производным стимулятора эфедрона. В результате в августе Дарье предъявили обвинение в контрабанде, приобретении и хранении наркотиков и направили на принудительное медицинское освидетельствование.

Мониава снова бьет тревогу: « Маму Арсения Коннова год назад и маму Миши Боголюбова месяц назад удалось отбить благодаря вниманию общества. Их уголовные дела были закрыты. Но ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств! Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы».

Ситуацию с Боголюбовой в прошлом месяце прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Слава богу, что благодаря вмешательству Нюты Федермессер, если я не ошибаюсь, сейчас эта ситуация разрешена, но разрешена она частично. Потому что уголовное дело остается», — заявил он тогда. «Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — пообещал Песков. Похоже, просьбу Кремля в министерстве не услышали…

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