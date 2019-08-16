Звездный новичок «Реала» купил роскошный «Черный дом» за 11 млн евро (фото)

Спорт

Знаменитый футболист «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар, перешедший нынешним летом в Корролевский клуб из «Челси» за 100 млн евро, потихоньку обживается в Испании. Бронзовый призер чемпионата мира-2018 и победитель Лиги Европы-2019 приобрел за 11 млн евро особняк в пригороде Мадрида, сообщает Marca. По иронии судьбы, точно такую сумму Азар заработает за один год контракта с испанским грандом.

Дом, который ранее принадлежал знаменитому испанскому певцу и композитору, обладателю 19 премий «Грэмми» Алехандро Сансу, расположен в престижном жилом районе Ла Финка. В полностью автоматизированном роскошном особняке площадью 1631 квадратный метр — три гостиные, шесть спален, крытый бассейн, спа, тренажерный зал, кинотеатр, погреб и теннисный корт. Новое жилище Азара, известное как «Черный дом» (построено из черного сланца), располагается на участке площадью более пяти гектаров.

В Ла Финке футболист станет соседом партнера по команде Карима Бензема, тренера второй команды «Реала» Рауля Гонсалеса и своего агента Хорхе Мендеса.

Вместе с 28-летним Эденом Азаром в новый дом переедет его семья — супруга Наташа, с которой футболист учился в одной школе и встречался с 14 лет, а также сыновья — 8-летний Яннис, 6-летний Лео и 3-летний Сэми.

Кстати, испанские СМИ и болельщики «Реала» не скрывают своего возмущения тем, что Азар явился в расположение мадридского клуба после отпуска, имея 7 кг лишнего веса. Тот факт, что за период выступлений в «Челси» бельгиец в 352 матчах забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи, пока для них, похоже, слабый аргумент.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «МЮ» Райан Гиггз после развода с женой выставил на продажу шикарный особняк.

Фото ФК «Реал», marca.com, Twitter, Instagram

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