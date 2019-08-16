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В здании Одесского облсовета идет обыск: что случилось
В здании Одесского областного совета, где 16 августа на внеочередной сессии депутаты устроили драку и пытались сорвать украинский флаг, нагрянули сотрудники Государственного бюро расследований. На сессии должны были рассмотреть вопрос о досрочном сложении полномочий председателя облсовета.
В эти минуты в нескольких кабинетах проводится выемка документации. В частности, полностью блокирован доступ в кабинет главы облсовета Анатолия Урбанского, в приемной находятся правоохранители.
По словам известного одесского общественника Григория Козьмы, ГБР расследует уголовное производство, открытое по признакам части 5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о якобы имевшей место крупной растрате бюджетных средств (660 миллионов гривен) в Измаиле, к чему, вероятно, причастен нынешний глава областного совета.
Сотрудники аппарата облсовета подтверждают проведение обысков.
Как стало известно, Государственное бюро расследований внесло данные в Единый государственный реестр досудебных расследований в отношении председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского. Таким образом, ГБР отреагировало на заявления общественных организаций «Комитет по вопросам защиты прав потерпевших от преступлений» и «Час народа».
В своих заявлениях организации сообщают о том, что Анатолий Урбанский виновен в хищении бюджетных средств на сумму более 464 млн 800,6 тыс. грн. Кроме того, указывают, что вместе с измаильским городским головой глава облсовета расхитил более 600 миллионов гривен.
Активисты утверждают, что незаконно полученные средства Анатолий Урбанский якобы легализовал через собственные фирмы — ООО «Судоремонтное предприятие «Дунайсудносервис» и ЧАО «Измаильский речной порт «Дунайсудносервис».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ГБР провело обыски в Днепропетровской области, а также целый ряд обысков у фискалов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...