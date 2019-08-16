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Агрессивная ящерица искалечила супругов-пенсионеров и едва не убила их собаку

В австралийском штате Квинсленд близ городка Флеймтри агрессивный пестрый варан напал на домашнюю собаку, когда та вышла на прогулку со своими хозяевами — супружеской парой пенсионеров. 72-летний мужчина попытался защитить своего питомца, и тогда огромная ящерица атаковала его самого, а также его супругу.

Как пишет ABC, у мужа, которого доставили в больницу вертолетом, были серьезные, угрожающие жизни травмы руки и ноги, а также множество царапин от когтей ящерицы. Пациент потерял много крови. Врачи сумели спасти пенсионера, проведя операцию.

Пожилая женщина также была госпитализирована с травмой: варан вцепился ей в ногу.

Изначально сообщалось, что собака супругов породы джек-рассел-терьер по кличке Лили погибла от полученных ран. Однако позже выяснилось, что животному чудом удалось все-таки выжить.

Длина тела пестрого варана с хвостом может превышать два метра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самая опасная в мире австралийская птица казуар убила своего владельца.

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