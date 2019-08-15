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10-летнего мальчика живьем съел крокодил на глазах у родных: отец смог найти только ногу и голову
Жуткий случай произошел на Филиппинах, возле городка Балабак. 10-летнего мальчика утащил с лодки огромный гребнистый крокодил — прямо на глазах у старших братьев ребенка. Те рассказали, что не успели ничего предпринять: мальчик сидел на корме небольшой деревянной лодки, а они были впереди.
Позже отцу жертвы, который искал своего сына всю ночь, удалось с помощью местных рыбаков найти только часть останков ребенка — голову и ногу.
Как пишет издание Daily Star, из-за перенаселенности все больше филиппинцев вынуждены перебираться ближе к местам обитания крокодилов. В связи с чем учащаются атаки хищников на человека. «С 2015 еще не было ни одного года, когда бы не регистрировалось нападение крокодила близ Балабака», — говорит представитель местной власти Джовик Пабелло.
В феврале этого года в той же местности крокодил схватил 12-летнего мальчика, но его удалось отбить старшему брату, который принялся колотить животное веслом по голове. А в феврале прошлого года крокодил убил и наполовину съел ловца крабов. Это произошло спустя три месяца после того, как 12-летнюю племянницу погибшего утащил крокодил. Девочку так и не нашли.
Гребнистый крокодил — одна из крупнейших в мире рептилий. Его длина может достигать семи метров, а вес — около двух тонн.
Ранее в сеть попало страшное видео, сделанное в Индонезии: крокодил затащил мужчину под воду и два дня плавал с его телом в зубах.
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