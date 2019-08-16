Крупнейший в мире наркоторговец таинственно пропал в аэропорту Киева

Происшествия

В Duty Free столичного аэропорта «Борисполь» таинственно пропал активист движения за легализацию наркосодержащей марихуаны и основатель крупнейшей интернет-сети наркотраффика Telegrass Амос Дов Сильвер, которого украинские правоохранители собирались экстрадировать по запросу Израиля.

Напомним, по информации СБУ, в Украину Дов Сильвер прилетел для налаживания преступных связей с представителями местных криминальных кругов. Однако есть и неофициальная версия: израильтянин был задержан в Киеве в ходе совместной спецоперации СБУ и полиции Израиля. Он несколько лет скрывался от израильских правоохранителей в США, гражданство которых также имеет, поэтому не мог быть выдан Израилю. Полиция этой страны обратилась за помощью к украинским спецслужбам. Якобы Амоса Дов Сильвера пригласили в Киев на свадьбу. А когда тот прилетел из Америки, задержали и впоследствии поместили под экстрадиционный арест. 10 июля содержание под стражей ему заменили на домашний арест. По сообщениям Амоса Дов Сильвера в соцсетях, произошло это благодаря поддержке американских дипломатов. Вскоре после выхода из СИЗО он лег в частную клинику, поскольку в тюрьме заболел из-за плохих условия содержания.

Сеть Telegrass была создана в 2017 году в мессенджере Telegram. Сначала она действовала для израильских любителей травки, но постепенно расширилась. С ее помощью найти друг друга могли дилеры и потребители практически в любом уголке мира. По данным израильской полиции, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Амос Дов Сильвер заявляет, что Telegrass занималась только марихуаной. Однако правоохранители утверждают, что с ее помощью шел траффик и других наркотиков, оборот которых измерялся сотнями миллионов долларов. После ареста основателя сети были задержаны еще несколько десятков человек в Израиле, Германии и других странах, а Telegrass перестала функционировать.

Как и кто пытался осуществить экстрадицию, пока неизвестно. В СБУ ранее заявляли, что «иностранца передали работникам Национальной полиции Украины для организации его экстрадиции в страну происхождения». В полиции же «ФАКТАМ» сказали, что к этому делу отношения не имели. В настоящее время телефоны пресс-службы и мобильный пресс-секретаря СБУ не отвечают.

В то же время израильский сайт Ynet со ссылкой на Ури Корба, адвоката Сильвера, сообщает, что вечером в четверг, 15 августа, Амос Дов Сильвер был задержан в клинике, где лечился, сотрудниками СБУ и куда-то увезен на автомобиле в сопровождении украинских адвоката и полицейских. По информации Ynet, его доставили в Верховный суд, который отклонил просьбу Сильвера отменить решение о его экстрадиции в Израиль, несмотря на наличие у него американского гражданства. Якобы сразу же из суда его доставили в аэропорт «Борисполь», где собирались посадить на самолет, вылетающий в аэропорт Бен-Гурион. Причем израильской полиции об этом якобы не сообщали.

В аэропорту правоохранители провели экстрадируемого через паспортный контроль, после чего сняли с него электронный браслет слежения. Сильвер зашел в Duty Free, и больше его не видели, о чем украинская сторона уведомила израильскую ночью. Самолет в Израиле приземлился без экстрадируемого. Где он находится — сейчас неизвестно.

Примечательно, что за несколько часов до начала экстрадиции Джелли, жена Амоса Дов Сильвера, написала в Facebook, что экстрадиция состоится в ближайшие часы. А около полуночи сообщила, что у нее есть хорошая новость: в тюрьму Сильвера не отправят.

Тем временем по факту бегства на территории Международного аэропорта «Борисполь» гражданина США открыто уголовное производство, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лукьяновское СИЗО наркотики доставляют дронами.

Также читайте: самому крутому в мире наркобарону Эль Чапо к пожизненному сроку добавили еще 30 лет и штраф в 12,6 миллиарда долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter