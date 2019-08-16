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В России еще один самолет чуть не разбился после столкновения со стаей птиц
На следующий день после того, как в России из-за попадания птиц в двигатель совершил жесткую посадку следовавший из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь пассажирский самолет А-321, еще один лайнер едва не разбился по той же причине.
Как сообщает агентство «Москва», самолет авиакомпании UTair, направлявшийся из «Внуково» в Уфу, вынужден был вернуться в аэропорт из-за попадания птиц в двигатель при взлете.
В UTair сообщили, что птица врезалась в лобовое стекло самолета, на борту которого было 97 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что место аварийной посадки самолета А-321 «Уральских авиалиний» сняли с воздуха.
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