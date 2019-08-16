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В Винницкой области полиция ищет браконьеров, расстреливавших животных с вертолета в заказниках
В Винницкой области браконьеры в заказнике «Згарский» охотятся на животных на вертолете, расстреливая их с воздуха. Сейчас инцидент взят под контроль главой ОГА Валерием Коровием, а также полицией и экологами.
«3 августа примерно в 13 часов черный импортный вертолет появился над озером Петрик в Литинском районе. Пролетел на низкой высоте над домами, островом, базой отдыха и завис на несколько минут в вершине пруда над камышом. Затем полетел к Верхнему Микулинецкому пруду в заказнике „Згарский“. Никто не обратил на него внимания, и через несколько минут мы все услышали канонаду в направлении полета. Мне сразу начали звонить охотники, это расстреливают гусей в заказнике», — рассказал председатель гарнизонного совета общества военных охотников и рыбаков Винницкой области Игорь Троян.
По его словам, события разворачивались «как в голливудском боевике», сообщает «33-й канал».
«Боковые дверцы открыты с обеих сторон, два человека непрерывно стреляют из ружей по гусям и уткам. Птицы пытались подняться из воды, но вертолет движением воздуха от винтов прижимал их вниз. В заказнике, где не только охотиться, но даже запрещено костер разводить! Предполагаю, что пассажиры были пьяны или „под кайфом“. Впоследствии вертолет опустился почти до поверхности воды. Оттуда бросили в воду крючки или сетки, забрали несколько убитых птиц и улетели», — сообщил он.
По словам Трояна, «этот ужас видели сотни людей».
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай в Украине. Так, ранее более 20 вооруженных людей проникли на территорию национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область) и организовали там неприкрытую охоту.
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