- 13:50 Взрыв в колодце канализации: трое детей оказались в больнице
- 13:28 Ложки, полотенца и даже подушки: стало известно, что чаще всего крадут украинцы в поездах "Укрзалізниці"
- 13:26 Трамп назвал российскую ракету, которая взорвалась в Архангельской области
- 13:24 «Ливерпуль» — «Челси»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА
- 13:20 В России загорелся трехпалубный теплоход: опубликованы фото и видео с места происшествия
- 13:16 По дороге в баню: Настя Ивлеева повеселила сеть забавными танцами с вениками
- 13:09 Формула «Роттердам+» спасла угольную отрасль, — Волынец
- 13:09 Данилюк оценил возможность снятия блокады Донбасса
- 13:01 «Бавария» усилилась вице-чемпионом мира, которого недавно ограбили
- 12:57 В дельте Днестра уничтожают молодняк уток и лебедей: экологи бьют тревогу
- 12:57 В центре Киева изменится работа трех станций метро: когда и почему
- 12:52 «Информацией не располагаем»: у Зеленского дали странный ответ ГПУ о высказываниях Мендель
В дельте Днестра уничтожают молодняк уток и лебедей: экологи бьют тревогу (фото)
Стартовал сезон охоты. Известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев с тревогой поделился личными впечатлениями от разразившейся «канонады» и ее последствиях. Ученый с горечью констатирует недальновидность тех, кто разрешает людям с ружьями хозяйничать в водно-болотных угодьях международного значения. Ранее браконьеры организовали охоту непосредственно на территории заповедника.
«Когда я в отпуске отдыхал на реке Днестр, мне пришлось все это услышать. Как можно такое допустить, чтобы в период активного размножения птиц пустить людей с ружьями в водно-болотные угодья международного значения! Ведь в этот период еще очень много нелетного молодняка — разных видов уток, лысух, лебедей, камышниц и других», — рассказал Иван Русев. Эколог подчеркнул, что в результате «деятельности скучающих от безделья нелюдей с ружьями» многие уникальные представители живой фауны становятся их мишенью или же остаются сиротами.
«Многие годы экологическая общественность, сотрудники Национального природного парка „Тузловские лиманы“ поднимают этот вопрос, но малограмотные и коррумпированные чиновники, имена и фамилии которых отлично известны правоохранителям, попросту содействуют этому беспределу», — возмущается эколог.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в национальном заповеднике в Одесской области заметили краснокнижных уток.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!