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Общество и люди

В дельте Днестра уничтожают молодняк уток и лебедей: экологи бьют тревогу (фото)

12:57 13 августа 2019 51
утка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Стартовал сезон охоты. Известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев с тревогой поделился личными впечатлениями от разразившейся «канонады» и ее последствиях. Ученый с горечью констатирует недальновидность тех, кто разрешает людям с ружьями хозяйничать в водно-болотных угодьях международного значения. Ранее браконьеры организовали охоту непосредственно на территории заповедника.

«Когда я в отпуске отдыхал на реке Днестр, мне пришлось все это услышать. Как можно такое допустить, чтобы в период активного размножения птиц пустить людей с ружьями в водно-болотные угодья международного значения! Ведь в этот период еще очень много нелетного молодняка — разных видов уток, лысух, лебедей, камышниц и других», — рассказал Иван Русев. Эколог подчеркнул, что в результате «деятельности скучающих от безделья нелюдей с ружьями» многие уникальные представители живой фауны становятся их мишенью или же остаются сиротами.

«Многие годы экологическая общественность, сотрудники Национального природного парка „Тузловские лиманы“ поднимают этот вопрос, но малограмотные и коррумпированные чиновники, имена и фамилии которых отлично известны правоохранителям, попросту содействуют этому беспределу», — возмущается эколог.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в национальном заповеднике в Одесской области заметили краснокнижных уток.

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