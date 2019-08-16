Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, — решение суда

Политика

В пятницу, 16 августа 2019 года, в Соломенский районный суд города Киева добровольно прибыл второй сотрудник компании ДТЭК в сопровождении адвоката. Приняв во внимание аргументы защиты, которая настаивает на безосновательности объявленных НАБУ подозрений по делу «Роттердам+», суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и назначил сотруднику ДТЭК залог в сумме 9,6 миллиона гривен.

14 августа 2019 года, Соломенский суд Киева избрал аналогичный вид меры пресечения одному из сотрудников компании ДТЭК.

Напомним, два сотрудника ДТЭК прервали свои отпуска и вернулись в Киев для участия в процессуальных действиях НАБУ. В компании ДТЭК отмечают порядочность и профессионализм своих сотрудников и заявили, что предоставят им полную правовую поддержку для защиты их прав, чести и деловой репутации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 августа детективы НАБУ объявили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», среди которых двое сотрудников компании ДТЭК.



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