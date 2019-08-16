Дело Эпштейна: у сторонников версии об убийстве миллиардера появились веские аргументы

Мир

В четверг, 15 августа, стали известны результаты вскрытия тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который был обвинен в целой серии преступлений сексуального характера, включая организацию проституции и торговле несовершеннолетними секс-рабынями. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 66-летний бизнесмен был найден 10 августа мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке. Администрация тюрьмы утверждает, что Эпштейн покончил с собой.

Однако результаты вскрытия, сообщает газета The Washington Post, заставляют в этом усомниться. У миллиардера обнаружили множественные переломы костей в области шеи. В частности, оказалась сломана подъязычная кость.

Эксперты утверждают, что чаще всего такого рода травмы встречаются у задушенных. Значительно реже — у тех, кто повесился сам.

Офис главного судебного медэксперта Нью-Йорка Барбары Сэмпсон, производивший вскрытие, заявил, что пока не может назвать однозначную причину смерти Эпштейна. Для этого необходима дополнительная информация.

Издание уточняет, что эксперты хотят побольше узнать о последних часах жизни заключенного. Только после этого станет ясно, покончил ли он с собой, или ему кто-то помог свести счеты с жизнью.

По данным американских СМИ, Эпштейна обнаружили охранники примерно в 07:30 10 августа. На шее миллиардера была затянута петля, сделанная из тюремной простыни.

Напомним, Джеффри уже пытался покончить с собой в июле. Тогда его сумели откачать, но чувствовал он себя плохо. Многие уверены в том, что человек в таком физическом состоянии вряд ли смог бы повеситься сам. Все это только усиливает позиции тех, кто полагает, что Эпштейна убили.

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