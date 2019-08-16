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Украина

На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, экипаж погиб, — ГУР

14:51 16 августа 2019 360
Танк ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

Российские оккупанты наращивают интенсивность мероприятий боевой подготовки на оккупированном Донбассе. Во время одного из таких учений затонул вражеский танк и погибли четверо террористов. Это следует из данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

«13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительной организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих», — сообщил он.

По словам Гуцуляка, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие. Он добавил, что на оккупированном Донбассе продолжается практика формального проведения боевой подготовки. Командованию в Кремле предоставляют постановочные фотоотчеты и фиктивные документы на списание боеприпасов и топлива для «подтверждения» якобы проведенных учений.

Как писали «ФАКТЫ», террористы «ДНР» и «ЛНР» вовлекают в свои «военные учения» детей, живущих на оккупированных территориях. Так, уже более 5 тысяч детей в оккупированных районах Донбасса прошли обучение в так называемых «патриотических лагерях», где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

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