- 16:14 НАБУ завело дело на главу СБУ Грицак: что об этом известно
- 16:13 Горячая сессия Одесского облсовета: в ход шли кулаки и зубы, но сместить председателя не удалось
- 16:07 Прокуратура будет просить для Гримчака залог в 12,5 миллиона гривен
- 15:44 Полиции удалось поймать нападавшего на нардепа Куприя
- 15:39 В Одессе отправили в СИЗО депутата облсовета
- 15:38 Бывший муж Собчак Виторган познакомил их сына с новой возлюбленной
- 15:15 Побег израильского наркоторговца в Киеве: в СБУ полетели головы
- 15:13 «Дело 2 мая»: одесский сепаратист Капитан Какао и россиянин Мефедов могут выйти на свободу
- 14:51 На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, экипаж погиб, — ГУР
- 14:50 В Украине в рамках госпрограммы увеличили перечень бесплатных лекарств
- 14:30 Балуха неожиданно вывезли в Москву, адвокат не знает, где искать узника Кремля
- 14:24 Основания для задержания сотрудников ДТЭК отсутствуют, — решение суда
На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, экипаж погиб, — ГУР
Российские оккупанты наращивают интенсивность мероприятий боевой подготовки на оккупированном Донбассе. Во время одного из таких учений затонул вражеский танк и погибли четверо террористов. Это следует из данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
«13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительной организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих», — сообщил он.
По словам Гуцуляка, российское оккупационное командование пытается скрыть это событие. Он добавил, что на оккупированном Донбассе продолжается практика формального проведения боевой подготовки. Командованию в Кремле предоставляют постановочные фотоотчеты и фиктивные документы на списание боеприпасов и топлива для «подтверждения» якобы проведенных учений.
Как писали «ФАКТЫ», террористы «ДНР» и «ЛНР» вовлекают в свои «военные учения» детей, живущих на оккупированных территориях. Так, уже более 5 тысяч детей в оккупированных районах Донбасса прошли обучение в так называемых «патриотических лагерях», где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...