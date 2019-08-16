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Кровати и миски для животных от HarleyandCho: с заботой о здоровье и комфорте

Сон и еда — базовые потребности собак и кошек, о которых нужно позаботиться. Harley&Cho предлагает товары, которые сделают отдых и прием пищи удобным и здоровым.

Что нужно вашим питомцам?

Украинский интернет-магазин HarleyandCho предлагает товары, созданные с вниманием, любовью к животным:

• миски на подставках;

• открытые, полуоткрытые, закрытые спальные места;

Они полностью безопасны для здоровья. Материалы всех изделий подобраны с учетом активности животных, склонности к загрязнениям.

Полезные миски

Правильная посуда делает жизнь питомца заметно проще, удобнее. Безопаснее. HarleyandCho поднимает емкости для еды на подставки, улучшая их свойства. Они:

• произведены из нержавеющей стали, на которой не разводятся бактерии; • неудобны для проливания воды, рассыпания корма вокруг посуды; • помогают разделить корма для питомцев разного роста; • снижают нагрузку на суставы и мышцы для пожилых, больных животных.

Собаками и кошкам сложно самостоятельно сдвинуть подставку, при этом хозяева легко перемещают ее по желанию. Конструкция собрана из трубок — она выглядит изящной и легкой.

Уютные кроватки

Лежанки с мягкими матрасиками — удобные места отдыха для всех домашних любимцев. Они бывают домиками, лежанками, лежанками с бортиками. Некоторые кроватки трансформируются. С них можно снимать крышу, вынимать подушку-лежанку.

Спальные места Harley&Cho для собак и кошек сочетают: 1. Комфорт. Спать питомец будет в удобной позе — на открытом пространстве, под крышей, в окружении «коробочки» с бортиками 2. Простоту ухода. Съемные лежаки, чехлы, матрасикистираются в машинке, протираются влажной губкой, пылесосятся. Шерсть без проблем удаляется щеткой. 3. Долговечность. Даже активным игривым питомцам сложно повредить качественные материалы.

Хотите сделать жизнь домашнего любимца лучше, удобнее, приятнее? Подарите ему миску на подставке или уютную кроватку от HarleyandCho!

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