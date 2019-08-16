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«Дело 2 мая»: одесский сепаратист Капитан Какао и россиянин Мефедов могут выйти на свободу
В пятницу, 16 августа, Центральный районный суд Николаева вынес решение об изменении меры пресечения двум участникам массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе. Так, в качестве альтернативы содержанию под стражей определен денежный залог в сумме 153,68 тыс. грн каждому.
Как сообщили в прокуратуре Одесской области, сотрудники которой поддерживают в судебном заседании обвинение, в суде рассматривается уголовное производство касательно двух жителей Одессы. Гражданин Российской Федерации Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков (Капитан Какао) подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. В частности, ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины) и пр.
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Накануне в судебное заседание явился депутат ВР («Оппоплатформа- за життя») Николай Скорик с ходатайством о желании взять обоих обвиняемых на поруки. Суд данное ходатайство отклонил.
Как пояснили в прокуратуре, решение суда обосновано тем, что 25 июня 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Данным положением было предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, подозреваемых или обвиняемым в совершении преступлений по ст. 109−114−1, 258−258−5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины.
Это означает, что фигуранты «Дела 2 мая» — Долженков и Мефедов — формально подпадают под это положение.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд Одесской области признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске (бывший Ильичевск) двоим оправданным фигурантам — украинцу Сергею Долженкову, известному как Капитан Какао, и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.
В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследования в отношении Долженкова, а в феврале — в отношении Мефедова. Обвинительный акт был направлен в Киевский районный суд Одессы.
Апелляцию по всем оправданным (19 человек) рассматривает Апелляционный суд Николаевской области, дело Мефедова и Долженкова — Центральный райсуд Николаева. Сейчас Долженков и Мефедов находятся в Николаевском СИЗО.
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