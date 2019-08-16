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Происшествия

Полиции удалось поймать нападавшего на нардепа Куприя (фото)

15:44 16 августа 2019 153
нападение
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция задержала подозреваемого в нападении на депутата Виталия Куприя. Нападение было совершено утром 16 августа в городе Гостомеле Киевской области.

В результате операции «Перехват» был задержан 23-летний иностранец, получивший в Украине вид на жительство. Нападение на депутата квалифицировано как хулиганство (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также полицейские отчитались, что нашли автомобиль, который использовали участники нападения. Машину на иностранных номерах изъяли. Она станет вещественным доказательством по делу.

машина

Напомним, сам пострадавший депутат утверждал, что возле жилого комплекса в Гостомеле на него напали несколько хулиганов, а один из напавших был чеченцем.

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