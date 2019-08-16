Происшествия

Горячая сессия Одесского облсовета: в ход шли кулаки и зубы, но сместить председателя не удалось (фото)

В пятницу, 16 августа, в Одесском областном совете, где на внеочередной сессии по избранию нового руководства депутаты устроили драку и пытались сорвать украинский флаг, разборки продолжались весь день. Так, в зале заседаний во время очередного перерыва подрались депутаты Роман Сеник (фракция «Оппозиционный блок») и глава службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода. Депутаты сначала разговаривали, а потом внезапно сошлись в рукопашной, начали наносить друг другу удары. При этом Сеник ударил оппонента кулаком в лицо.

Комментируя случившееся, Варивода заявил, что с оппонентом у них «диаметральные взгляды относительно искусства», а инициатором дискуссии является Сеник.

«Конечно, как жители любого южного города мы сделали это с присущей южанам экспрессией. К сожалению, перерыв в заседании областного совета подходил к концу, поэтому коллеги господина Сеника попросили нас прекратить нашу увлекательную беседу», — заявил Варивода.

Он также отметил, что конфликтующие не успели высказать друг другу все аргументы, и признает, что место для этого было неподходящее.

Сеник заявил, что у начальника облавтодора «закончились аргументы и он решил поговорить со мной, используя силу».

В этот же день во время массового митинга у здания Одесского областного совета ВИЧ-позитивный поэт и блогер Станислав Домбровский устроил «разборки» с известным активистом Владиславом Балинским. Во время словесной перепалки блогер укусил активиста за нос, за что последний сбил с него очки.

Блогер Станислав Домбровский устроил «разборки» с известным активистом Владиславом Балинским

Полиция развела конфликтующих и доставила обоих в отделение. По заявлениям сторон инцидента, начаты уголовные производства по статье «Умышленное легкое телесное повреждение» УК Украины.

Как сообщила экоактивистка Светлана Подпалая, Домбровский ВИЧ-инфицирован и болеет гепатитом. По мнению Подпалой, его действия могут расцениваться по статье 130 ККУ — «Заражение другого человека вирусом иммунодифицита или другой опасной болезнью». Максимальный срок по этой статье — 10 лет тюрьмы.

Сам Домбровский не скрывает, что судим семь раз за кражи и грабежи, 11 лет отбывал наказание в местах лишения свободы.

Что до заседания сессии, то она завершила свою работу полчаса назад. Освободить от должности председателя облсовета Анатолия Урбанского не удалось: не набралось необходимого количества голосов за внесение этого вопроса в повестку дня. Все, чего добились депутаты, — увольнения первого заместителя главы совета Олега Радковского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в здание Одесского облсовета 16 августа неожиданно нагрянули с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter