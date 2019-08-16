В штабе ООС объяснили несовпадение данных о погибших на Донбассе 15 августа

Украина

В соцсетях тиражируется информация о том, что командование Операцией объединенных сил скрыло гибель нескольких военнослужащих в ночь на 15 августа, сообщив лишь об одном погибшем. Как выяснилось, гибель сержанта Константина Гаврика и старшего бойца Алексея Попко под Песками никто не скрывает.

— В сводку информацию о гибели Гаврика и Попко не включали, поскольку не хотели травмировать родных и близких погибших. Они погибли в результате неуставных отношений — это небоевые потери. Но кто-то решил «разогнать зраду» через волонтеров, распространивших информацию о смерти людей, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов и пулеметов возле хутора Вильный смертельные ранения получил солдат Василий Евстигнеев из бригады Черных Запорожцев.

Также сообщалось, что корректировщика огня «Градов» по Мариуполю Валерия Кирсанова, которого по «закону Савченко» досрочно выпустили из СИЗО, забросали помидорами и облили зеленкой. Напомним, Кирсанов был приговорен к девяти годам лишения свободы. Во время обстрела города «Градами» погибли 30 человек и более сотни получили ранения.

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